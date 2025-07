Amazonas recebe certificado de estado livre de febre aftosa sem vacinação 

O Amazonas recebeu oficialmente do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) o certificado internacional de área livre de febre aftosa sem vacinação, status sanitário que garante reconhecimento global à pecuária amazonense. O documento foi entregue ao diretor-presidente da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf), José Omena, nesta terça-feira (29/07), durante cerimônia em Brasília.

O reconhecimento consolida a posição do estado no cenário da exportação de proteína animal, ao atender critérios exigidos por mercados internacionais que só importam de regiões livres da doença.

A certificação segue a decisão da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), que, em maio deste ano, declarou o Brasil como país livre de febre aftosa sem vacinação – o mais alto status sanitário da categoria. Agora, o Mapa realizou a entrega individual aos 22 estados que evoluíram para esse novo patamar.

“Agora o Amazonas está, de fato e de direito, livre da febre aftosa sem vacinação. Isso reforça a responsabilidade da Adaf, do Governo do Estado e dos pecuaristas com a vigilância sanitária do nosso rebanho”, destacou José Omena, diretor-presidente da Adaf.

A conquista significa redução de custos com vacinação para produtores e aumento do potencial competitivo do estado no comércio internacional. O novo status sanitário também estimula o crescimento da pecuária amazonense, com expectativa de expansão no volume e no valor das exportações.

Estiveram presentes na entrega do certificado os representantes do Mapa: Marcelo Mota, diretor de Saúde Animal; Bruno Cotta, coordenador de Trânsito Animal; Geraldo Moraes, coordenador do Quali-SV; Patrícia Ferreira, da Divisão de Brucelose e Tuberculose; e Mirela Eidt, da Vigilância em Febre Aftosa.

Leia mais:

