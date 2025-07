VÍDEO: Médicos operam paciente durante terremoto na Rússia

Paciente está fora de risco, anunciou as autoridades

Durante um terremoto de magnitude 8,8 que atingiu a cidade de Petropavlovsk-Kamchatsky, no extremo leste da Rússia, médicos continuaram uma cirurgia em andamento, conforme relatado nesta quarta-feira (30) pelo ministro da Saúde da região, Oleg Melnikov, em seu canal no Telegram.

“Apesar do perigo, os médicos permaneceram calmos e acompanharam o paciente até o fim”, afirmou Melnikov. Segundo ele, o paciente está fora de risco.

Susto

O tremor, embora de baixa intensidade na superfície, causou danos a edifícios e deixou vários feridos na remota região de Kamchatka. De acordo com cientistas russos, esse foi o terremoto mais forte registrado na área desde 1952.

Kamchatka e o Extremo Oriente russo estão situados no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma das regiões mais ativas do mundo em atividade sísmica e vulcânica.

