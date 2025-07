ISIS de Manaus explora ação e mistério no clipe ‘Te Satisfazer’

ISIS de Manaus lança clipe com narrativa urbana e simbólica sobre corpos dissidentes, com estreia marcada para 12 de setembro de 2025

A multiartista ISIS de Manaus lança, no dia 12 de setembro, o videoclipe Te Satisfazer, uma obra audiovisual que une performance, ficção e estética pop. A produção narra a trajetória de Cerana, uma caçadora de vampiros em busca de justiça após sobreviver a experiências traumáticas.

O clipe foi filmado na Central Técnica de Produção (CTP), na zona sul, e no Bar Estação das Pedras, no centro de Manaus. A atmosfera sombria e urbana reforça temas como dor, memória e vingança com forte impacto visual.

Enredo mistura ação, metáfora e resistência

A narrativa do clipe apresenta cenas de confronto entre Cerana e os vampiros que a perseguem. As lutas representam a resistência de corpos marginalizados e dissidentes.

“Esse clipe fala de dor e revanche, mas também de resistência. A personagem resgata sua autonomia ao confrontar quem a feriu. É uma metáfora potente para corpos dissidentes e marginalizados”, afirma ISIS.

Simbologia e linguagem visual

As sequências intercalam ação com momentos de performance intensa. ISIS de Manaus aparece ao lado das bailarinas Simas Zion e Izabel Vênus, com coreografias que traduzem sensualidade e força.

A figura dos vampiros, interpretados por Deihvisson, Vitor Lima e Rafael Creder, representa estruturas opressoras como o colonialismo e o patriarcado. O videoclipe propõe uma crítica visual à exaustão imposta às mulheres negras, especialmente em contextos de violência e cobrança constante.

Direção, roteiro e equipe

Com linguagem cinematográfica, figurinos marcantes e ritmo ágil, Te Satisfazer marca um novo momento na carreira de ISIS de Manaus, que assina a direção e a criação da obra.

O roteiro é de ISIS em parceria com Eber Pirangy, com assistência de Dominique Jaci. A equipe técnica e o elenco são formados majoritariamente por profissionais negros e LGBTQIAPN+, reforçando a potência do audiovisual amazônico contemporâneo.

Lançamento e apoios

O videoclipe será lançado no dia 12 de setembro de 2025 nas plataformas digitais. Antes disso, haverá cinco sessões de pré-lançamento em locais a serem divulgados.

Te Satisfazer foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo, com apoio da SEC/AM, Pedra de Fogo Produções, Casa Cinco Produções e Produtora Jaci. O projeto também conta com patrocínio do Restaurante Taboa, Bar Estação das Pedras e do rapper menorciaga.

Ficha técnica da música

Letra e vocal: ISIS de Manaus

Direção musical, guitarra e backing vocal: Eber Pirangy

Baixo e backing vocal: Alexandre Solórzano

Bateria: Léo Moraes

Percussão: Teto Solórzano

Produção musical: Ana Paula Mady

(*) Com informações da assessoria

