Polícia procura dupla que assaltou ônibus da linha 641 em Manaus

Manaus (AM) –A Polícia Civil do Amazonas está à procura de dois homens suspeitos de envolvimento em um assalto a ônibus da linha 641, ocorrido no dia 15 de julho de 2025, na avenida do Turismo, bairro Ponta Negra, Zona Oeste da capital. Um dos suspeitos foi identificado como Luiz Gustavo Pereira da Cruz, conhecido como “Pezão”; o segundo ainda não teve a identidade divulgada.

A investigação segue em andamento e qualquer informação pode ajudar na localização dos suspeitos.

Crime foi registrado por câmeras do coletivo

Segundo o delegado Charles Araújo, coordenador do Núcleo de Repressão a Roubos no Transporte Coletivo e Rotas do Polo Industrial de Manaus (Nurrc), os dois suspeitos embarcaram no ônibus por volta das 13h.

Armados com facas, ameaçaram os passageiros e exigiram que entregassem seus pertences. Uma das vítimas foi ferida na mão esquerda durante a ação.

“Toda a ação criminosa foi registrada pela câmera de segurança do ônibus e, a partir disso, conseguimos identificar um deles que seria o ‘Pezão’”, explicou o delegado.

Polícia pede ajuda da população

A PC-AM pede o apoio da população para identificar e localizar os suspeitos. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelos seguintes canais:

(92) 98827-8814

(92) 3667-7543 (Nurrc)

181 (Disque-Denúncia da SSP-AM)

“Para conseguirmos identificar o segundo autor, pedimos a colaboração da população a partir da divulgação das imagens”, reforçou Charles Araújo.

