Conheça os vencedores do 67º Festival Folclórico do Amazonas

No total, 14 grupos venceram o 67º Festival Folclórico do Amazonas após apuração no CCPA; evento reuniu 70 apresentações culturais

Catorze grupos folclóricos foram consagrados campeões do 67º Festival Folclórico do Amazonas, após a apuração realizada na terça-feira (29), no Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA). O evento é promovido pelo Governo do Amazonas.

Apresentações elevaram o nível do festival

Foto: Divulgação

Ao todo, 70 grupos participaram da competição. Pela manhã, foram julgadas apresentações de quadrilhas tradicionais, cirandas, danças internacionais, danças nordestinas, danças nacionais, povos indígenas e cacetinhos.

Durante a tarde, se apresentaram quadrilhas de duelo, quadrilhas cômicas, danças regionais, garrotes tradicionais, quadrilhas alternativas, danças afro-brasileiras e garrotes regionais.

Segundo José Luís, diretor de eventos da Secretaria de Cultura, o nível das apresentações superou o ano anterior:

“Isso engrandece o festival. O público está presente, e isso é o mais importante: esse retorno que recebem tanto da sociedade quanto do Governo do Estado”.

Parcerias reforçam a cultura regional

Foto: Divulgação

O diretor também destacou o apoio da Manauscult e a importância da união entre município e estado:

“Essa parceria fortalece tanto o Estado quanto o Município e, também, valoriza essa parte da cultura que é tão particular da nossa região, da nossa cidade, do nosso estado”.

Campeões por categoria

Foto: Divulgação

Ciranda

1º Lugar: Ciranda da Visconde – 259,1 pontos (Campeã no quesito desempate)

2º Lugar: Ciranda Imperatriz – 259,1 pontos

3º Lugar: Ciranda Maravilha – 259,1 pontos

Dança Nordestina

1º Lugar: Justiceiros do Sertão – 219,9 pontos

2º Lugar: Cabras do Capitão Silvino – 219,6 pontos

3º Lugar: Pisada do Sertão – 218,8 pontos

Quadrilha Tradicional

1º Lugar: Caipira na Roça – 179,5 pontos

2º Lugar: Sete Quedas na Roça – 179,4 pontos (Vice-campeã no quesito desempate)

3º Lugar: Explosão Junina na Roça – 179,4 pontos

Dança Internacional

1º Lugar: Caxemira – 119,8 pontos

2º Lugar: Al-Karak – 119,5 pontos

3º Lugar: Síria do Amazonas – 119,1 pontos

Dança Nacional

1º Lugar: Café XV de Outubro – 199,7 pontos

2º Lugar: Xote Noda de Caju – 198,8 pontos (Vice-campeã no quesito desempate)

3º Lugar: Rancho Manauara – 198,8 pontos

Povos Indígenas

1º Lugar: Tribos dos Maués – 237,6 pontos

2º Lugar: Muras – 236,6 pontos

3º Lugar: Tikunas Belezas Naturais – 236,2 pontos

Cacetinho

1º Lugar: Baniwa – 257,7 pontos (Campeão no quesito desempate)

2º Lugar: Waimiri Atroari – 257,7 pontos

3º Lugar: Tarianos do Ifam – 257,5 pontos

Quadrilha Alternativa

1º Lugar: Furacão Mistura de Ritmo – 199,1 pontos

2º Lugar: Tsunami na Roça – 199 pontos

3º Lugar: Show Funk na Roça – 198,9 pontos

Quadrilhas Cômicas

1º Lugar: As Poderosas na Roça – 219,7 pontos

2º Lugar: Folia e Fuleragem – 217,9 pontos

3º Lugar: Garotas da Noite – 217,6 pontos

Quadrilha de Duelo

1º Lugar: Mosketeiros na Roça – 199,5 pontos (Campeã no quesito desempate)

2º Lugar: Em Busca da Paz – 199,5 pontos

3º Lugar: Os Intocáveis na Roça – 199,4 pontos

Dança Regional

1º Lugar: Simetria Norte – 219,2 pontos

2º Lugar: Serafina – 217,3 pontos

3º Lugar: Do Curió – 214,8 pontos

Dança Afro-Brasileira

1º Lugar: Candomblé Afro – 179,8 pontos

2º Lugar: Afro-Brasileira – 177,1 pontos

Garrote Regional

1º Lugar: Estrelinha – 1032,8 pontos

2º Lugar: Renascer – 1017,6 pontos

Garrote Tradicional

1º Lugar: Brilho do Campo – 777,3 pontos (Único na categoria)

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Boi Brilhante é campeão do 67º Festival Folclórico do Amazonas

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱