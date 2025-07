Mais de 300 vagas de emprego são ofertadas em Manaus nesta quinta (31)

A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 334 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta quinta-feir (31), das 8h às 14h. O candidato pode validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo, certificados de cursos e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

É importante que os candidatos mantenham seus cadastros atualizados, especialmente ao finalizarem novas qualificações. Para vagas específicas, podem ser solicitados documentos adicionais, como cursos ou certificações, por isso, é essencial estar atento aos “Requisitos Obrigatórios” de cada vaga.

A Semtepi ressalta que, obedecendo ao disposto no artigo 5º, da Constituição Federal, e ao artigo 373-A, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), critérios referentes a sexo, idade, cor ou situação familiar, não podem ser informados na divulgação das vagas disponibilizadas.

Os candidatos devem estar cientes das diretrizes de vestimenta estabelecidas pelo órgão, as quais incluem a proibição de vestimentas como bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos durante a entrada.

Confira

1 vaga – Auxiliar de Depósito – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – embarque e desembarque de mercadorias, etiquetagem, organização do ambiente de trabalho.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Logística

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – movimentar mercadorias entre veículos de transporte e áreas de armazenamento.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Pintor

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar e aplicar tintas, vernizes e outros revestimentos em superfícies, tanto em áreas internas quanto externas de edifícios e outras obras civis.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Bombeiro Hidráulico

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – instalação, manutenção e reparo de sistemas de água, esgoto e gás em edifícios.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista Entregador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – cumprir plano de roteirização de entrega de produtos, garantindo a entrega no prazo com qualidade e segurança; conferir boletos e nf’s de pagamento referentes a cada pedido; preencher protocolos de entrega de mercadoria, recolher nos clientes os produtos com avarias; realizar check list diário do veículo, mantendo- os em condições adequadas de trabalho.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Financeiro (Autopeças)

Escolaridade – ensino superior completo em Administração ou Contabilidade;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática avançada e ter documentação completa;

Atividades – preparar relatórios e planilhas; emitir notas fiscais; auxiliar na execução de atividades financeiras; atividades administrativas em geral.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Produção em Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego ou seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar e pesar ingredientes para produção de pães, bolos e outros produtos de padaria; operar máquinas e equipamentos utilizados na produção de alimentos: realizar a limpeza e manutenção de equipamentos e utensílios utilizados na produção; manter a área de produção limpa e organizada; realizar outras tarefas relacionadas à produção de alimentos, conforme necessário.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em cozinha quente e fria, com sobremesas, disponibilidade de horário e ter documentação completa;

Atividades – auxiliar nos serviços de alimentação, ajudar outros profissionais da área no pré-preparo, preparo e processamento de alimentos, na montagem de pratos; verificar a qualidade dos gêneros alimentícios, minimizar os riscos de contaminação.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Garçom

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e ter documentação completa;

Atividades – acomodar e atender os clientes com cortesia; servir alimentos e bebidas; gerenciar pedidos dos clientes; realizar atividades conforme demanda.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Estágio de Gastronomia

Escolaridade – cursando ensino superior em Gastronomia ou áreas relacionadas;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e ter documentação completa;

Atividades – dar suporte ao chefe de cozinha; realizar atividades relacionadas a área de gastronomia; apoio na higiene e segurança alimentar.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – ter noções de corte e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – manusear e armazenar carne de forma segura e higiênica; cumprir normas de segurança e higiene alimentar.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor de Autopeças

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática básica, conhecimento em autopeças e ter documentação completa;

Atividades – atendimento ao cliente; indicação e recomendação de peças adequadas; emissão de pedidos e orçamentos; organização do ambiente de trabalho.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Estágio de Atendimento

Escolaridade – cursando ensino superior em Marketing, Administração ou áreas relacionadas;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e ter documentação completa;

Atividades – recepcionar clientes; atendimento online; realizar reservas; criar postagens para engajamento do restaurante.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Conferente de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conferir a entrada de materiais, comparando com as ordens e notas fiscais; organizar e controlar o estoque e inspecionar o estado das mercadorias; preparar a documentação de saída e separar os lotes conforme os clientes ou ordem de retirada, interna e retirar as cargas; aferir peso e medida das cargas, separar e etiquetar as cargas; movimentar as cargas no depósito, cliente e veículos; receber e solicitar informações, autorizações e orientações de transporte, embarque e desembarque de mercadorias junto aos clientes e cias aéreas.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Carreta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E”, experiência no transporte de cargas e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – transportar materiais e produtos para diversos itinerários de acordo com as leis de trânsito e normas de segurança, em um conjunto de veículos, composto por um cavalo mecânico e um ou mais trailers ou carretas; responsável pela permanência da documentação do veículo e pelo acondicionamento e amarração das cargas nos veículos; elaborar relatórios de viagem e rota e fazer conferência dos materiais para assegurar a correta entrega e coleta; efetuar a prestação de contas das despesas efetuadas com o veículo, abastecimentos, pedágios, taxas de cargas e descargas e demais despesas inerentes a operação; zelar pela conservação e segurança dos veículos, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em smartphones; residir na zona Norte ou leste e ter documentação completa;

Atividades – prospecção de clientes, venda de smartphones e acessórios, atendimento ao cliente, atendimento online.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conduzir os veículos automotivos da instituição, seguindo as solicitações, mantendo-se informado sobre a agenda de entregas, respeitando as leis nacionais de trânsito e promovendo direção defensiva, transporte da equipe de eventos, transporte de equipamentos.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – vender produtos e serviços em residências e escritórios; planejar e discutir metas e estratégias de venda; contatar, visitar e entrevistar clientes; demonstrar produtos, avaliar o perfil dos clientes e fechar contratos de vendas.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Arquivista

Escolaridade – ensino superior completo em Arquivologia;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir nas proximidades do Distrito e ter documentação completa;

Atividades – responsável pela gestão, organização, conservação e disseminação da informação contida em documentos, tanto físicos quanto digitais, de uma organização, instituição ou indivíduo.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – avulsa;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – separar mercadorias, carregar, descarregar e entregar mercadorias em diversos pontos de Manaus, garantindo a conferência dos pedidos e a sua integridade até o destino.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Padeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – avulsa ou seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário (inclusive aos fins de semana) e ter documentação completa;

Atividades – preparar e assar pães, mantendo o controle da qualidade e a manutenção da higiene do ambiente de trabalho.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Padeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário (inclusive aos fins de semana) e ter documentação completa;

Atividades – auxiliar o padeiro em diversas tarefas da produção de pães, preparar ingredientes, auxiliar no preparo das massas, modelar os produtos, assar, e manter a higiene e organização do local de trabalho.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 5

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar atendimento ao cliente, vendas e faturamento.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Lanterneiro – Linha Pesada

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – conhecimento em pintura e acabamento em peças, carrocerias automotivas e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – soldar e cortar de metais; manutenção de rodas e eixos: realizar o balanceamento, ajustar e trocar rodas e eixos de veículos; detecção e remoção de desgastes excessivos ou danos nas peças; montar e desmontar de peças; ajustar e alinhar: ajuste de componentes, como eixos e rodas, para garantir o alinhamento correto, prevenindo desgastes irregulares e problemas de manuseio; inspeção e diagnóstico; trabalhar com ferramentas pesadas e máquinas: o lanterneiro de linha pesada utiliza uma variedade de ferramentas pesadas e máquinas, como tornos, fresadoras, prensas e outros equipamentos industriais para realizar ajustes e reparos em componentes grandes e pesados.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Empilhadeira

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – experiência com consertos de empilhadeira a diesel e a gás; troca de óleo e limpeza de motores, peças e outros componentes de motores e equipamentos e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar diariamente serviços de manutenção preventiva e corretiva conforme ordem de serviço.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar carga e descarga; organização do estoque; entrega de mercadorias.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 222

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Várzea Grande (MT) e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

25 vagas – Alimentador de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Promissão – SP e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar a indústria de abate bovino.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Auxiliar Operacional (Setor Industrial)

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Chupinguaia (RO);

Atividades – realizar a pesagem e balança de peças de carne; Transporte de peças de carne para a logística; Lavagem de peças de carne; Auxílio na linha de produção no processo de desossa e cortes de carne.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Supervisor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – liderar e gerenciar equipes de vendas, acompanhando o desempenho dos vendedores, definindo metas e estratégias, e garantindo o alcance dos objetivos comerciais da empresa.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Cozinheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – preparo dos alimentos de acordo com a programação do cardápio, corte das proteínas, acompanhar a manipulação, acompanhar a manipulação do alimento e a reposição do alimento nas cubas; fazer a manutenção da higienização e organização da sua área de trabalho; auxiliar na elaboração de pedidos de materiais e solicitar utensílios de cozinha na falta desses; solicitar manutenção de equipamentos de cozinha.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Ajudante de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – ajudar os cozinheiros em suas obrigações, auxiliar na separação dos materiais alimentícios de acordo com o cardápio programado, lavar e higienizar hortifruti e estavas; cortar verduras, legumes e proteínas; auxiliar na preparação dos alimentos; acondicionar as refeições nas cubas, refratários, para atendimento; auxiliar na manutenção da limpeza, higienização e organização da sua área de trabalho.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Supervisor de Unidade de Alimentação

Escolaridade – ensino médio completo ou ensino técnico em Nutrição ou Gastronomia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência na área de cozinha industrial e documentação completa;

Atividades – supervisionar atividades da equipe de produção, acompanhando, controlando e buscando todos os recursos disponíveis e necessários para o perfeito atendimento do cliente; distribuir, supervisionar e controlar as atividades de limpeza, higienização, organização, executar pedidos de materiais, executar, controlar, pedidos de utensílios e equipamentos, monitorando a satisfação, verificando ocorrências/reclamações e sugestões, propor melhorias, visando a satisfação dos clientes, autonomia para contratar e desligar pessoal, acompanhar equipe operacional, nos aspectos comportamentais, avaliar desempenho de pessoal, conscientizar, acompanhar, dar suporte para colaboradores em todos os aspectos de desempenho no atendimento do cliente, executar eventos, utilizando todos os recursos disponíveis para satisfação dos colaboradores, agir proativamente para soluções de problemas no atendimento.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Nutricionista

Escolaridade – ensino superior completo em Nutrição;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter CRN ativo, experiência em cozinha industrial, supervisão de franquias de alimentação ou restaurantes, disponibilidade de horário e ter documentação completa;

Atividades – supervisionar atividades da equipe de produção, acompanhando, controlando e buscando todos os recursos disponíveis e necessários para o perfeito atendimento do cliente; distribuir, supervisionar e controlar as atividades de limpeza, higienização, organização; executar pedidos de materiais; executar, controlar pedidos de utensílios e equipamentos; monitorando a satisfação, verificando ocorrências/reclamações e sugestões; propor melhorias, visando a satisfação dos clientes; acompanhar equipe operacional, nos aspectos comportamentais, avaliar desempenho de pessoal, levando o feedback ao superior imediato para tomada de decisão; conscientizar, acompanhar e dar suporte para colaboradores em todos os aspectos de desempenho no atendimento do cliente; executar eventos, utilizando todos os recursos disponíveis para a satisfação dos colaboradores; agir pró-ativamente para soluções de problemas no atendimento.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Caldeireiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – responsável pela leitura de projetos, desenho técnico, corte, montagem e solda, inspeção de qualidade.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Soldador

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em técnicas de soldagem, precisão aos detalhes, leitura de desenho técnico, solda eletrodo revestido, mig e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte; preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Meio Oficial de Solda

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em soldagem, curso de Soldador e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – responsável pela leitura de projetos, desenho técnico, corte, montagem e solda, inspeção de qualidade.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Serralheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em solda mig, eletrodo revestido, corte e montagem de peças metálicas, interpretação de desenho técnico e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realiza cortes, furos e soldas em materiais metálicos, e produz peças com esses materiais, como tubos, grades, chapas.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Operador de Máquina SMD

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de TBO, Leitura de Componentes Eletrônicos, NR 12, conhecimento sólidos na operação de máquinas SMD e PTH, máquinas Fuji, Next, Simens e ter documentação completa;

Atividades – preparação da máquina, ajuste de parâmetros, carregamento de componentes, monitoramento da produção e inspeção da qualidade das placas montadas.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Operacional

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Gestão de Transporte e Frota, Pacote Office, Planilhas Excel e ter documentação completa;

Atividades – liberar caminhões, verificar check list com os motoristas, controlar os abastecimentos de veículos, preparar relatórios de abastecimento, fazer agendamentos no porto, receber e entregar documentos dos motoristas.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na montagem em estrutura metálicas, verificar a máquina de solda, além de verificar os materiais antes do início dos trabalhos, sempre zelando pela organização e limpeza da linha de produção, limpar o setor todos os dias.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 22

1 vaga – Motorista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, ter veículo próprio, Pacote Office intermediário e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – dirigir o veículo, seguir normas de trânsito, realizar manutenção básica do carro, garantir a segurança e eficiência no transporte de pessoas ou cargas.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Marketing

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando Marketing, Publicidade, Comunicação ou Comercial;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em ferramentas de marketing digital e ter documentação completa;

Atividades – planejar, coordenar e executar estratégias de marketing e endomarketing; acompanhar ações de campanhas e confirmar execuções locais; registrar e auxiliar demandas recebidas dos distribuidores e equipe comercial; manutenção e fortalecimento da marca; apoiar em tarefas cotidianas do marketing, como organização de arquivos, atualização de listas, controle de brindes e materiais de campanha, incluindo redes sociais, site, e-mail marketing; corretamente, sem danos.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Promotor de vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Atendimento ao Cliente, Recepção, Excel básico ou avançado e ter documentação completa;

Atividades – receber os clientes no ponto de venda, apresentar os produtos, tirar dúvidas, oferecer demonstrações e auxiliar na decisão de compra.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Encanador Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – operacionalizar projetos de instalações de tubulações, definir traçados e dimensionar tubulações; especificar, quantificar e inspecionar materiais; preparar locais para instalações, realizar pré-montagem e instalar tubulações; realizar testes operacionais de pressão de fluidos e testes de estanqueidade; proteger instalações e fazem manutenções em equipamentos e acessórios.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Manicure

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar procedimentos de embelezamento nas mãos do cliente, cuidando de suas unhas; executar procedimentos de relaxamento, higienização, esfoliação e hidratação nas mãos.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Cabeleireiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar processos de tratamento e embelezamento nos cabelos; executar lavagem, hidratação, corte, penteado, coloração ou descoloração, ondulação ou alisamento; preparar o espaço de trabalho e selecionar produtos, equipamentos e instrumentos de trabalho; realizar ou orientar a realização dos procedimentos de higienização e assepsia nas instalações, equipamentos e instrumentos.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com Matrin, residir nos bairros: Grande Vitória, Gilberto Mestrinho, Jorge Teixeira, Santa Inês ou proximidades e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – receber, conferir, armazenar e distribuir produtos, além de realizar contagens e registros de estoque.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – residir nos bairros: Grande Vitória, Gilberto Mestrinho, Jorge Teixeira, Santa Inês ou proximidades e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – carregar e descarregar produtos em veículos de transporte, como caminhões, bem como organizar a área de trabalho e manter a ordem no armazém ou depósito.

Disponível até 31/07/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na instalação, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração, como máquinas de ar-condicionado, geladeiras, freezers, auxiliar na identificação e correção de problemas nos equipamentos, sob supervisão de um técnico.

(*) Com informações da Semtepi

Leia mais:

Manaus tem 840 vagas de emprego abertas nesta segunda (28); confira

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱