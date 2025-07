Conflito entre condutores causou tumulto no trânsito da zona Leste e repercute nas redes sociais.

BRIGA NO TRÂNSITO

Dois motoristas do transporte alternativo, conhecido como “amarelinho”, se envolveram em uma briga nesta terça-feira (30, em plena avenida Margarita, no bairro Cidade de Deus, zona Leste de Manaus. A cena foi registrada por populares e rapidamente ganhou as redes sociais.

Socos, empurrões e pedaço de pau

No vídeo que circula nas redes sociais, os dois condutores discutem no meio da pista e iniciam uma troca de agressões físicas. Um deles chega a usar um pedaço de madeira contra o outro. O conflito chamou atenção de quem passava pelo local, que assistiu à briga sem a intervenção de agentes públicos.

Trânsito travado

Enquanto os motoristas brigavam, o trânsito ficou completamente travado na região. Carros e ônibus precisaram parar até que a confusão terminasse. Não há informações se algum passageiro estava nos veículos no momento do incidente.

Reações nas redes

Internautas reagiram ao vídeo com críticas e indignação. Muitos questionaram a atuação de trabalhadores do transporte alternativo e cobraram maior fiscalização. Até o momento, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

