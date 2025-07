Homem procura UPA após introduzir cenoura no reto; vídeo viraliza

Um homem procurou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Dom Eliseu, no sudeste do Pará, após relatar ter introduzido uma cenoura no reto, região localizada no final do intestino grosso.

Viralizou

O caso ganhou repercussão nas redes sociais na última terça-feira (29), após a divulgação de um vídeo que mostra o tumulto na recepção da unidade de saúde e a reação do paciente ao saber que exames seriam necessários antes da remoção do objeto.

Após exames de imagem confirmarem a presença do corpo estranho, a equipe médica realizou o procedimento de retirada da cenoura. O paciente permaneceu sob observação e recebeu atendimento ambulatorial, com acompanhamento médico para monitoramento do quadro.

(*) Com informações do Metrópoles

