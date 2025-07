Participar da conquista da moradia própria é algo que não tem preço

Este ano, no feirão, o Governo do Amazonas destinou R$ 50 milhões em subsídios para apoiar famílias de diferentes faixas de renda

Acompanhar a realização do sonho de milhares famílias, com a conquista da moradia própria, é algo que não tem preço e que levo no coração como uma realização pessoal e profissional. Tenho uma enorme gratidão por poder desempenhar o meu trabalho e, com ele, contribuir com o governador Wilson Lima no desenvolvimento da política habitacional do Amazonas, proporcionando a transformação de tantas vidas no nosso estado. É algo indescritível.

Essa é a minha sensação na gestão de duas pastas – a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) e a Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) –, que fazem parte do Programa Amazonas Meu Lar. Coordenado pela Sedurb, o programa é executado pela UGPE, Superintendência Estadual de Habitação (Suhab) e Secretaria de Estado das Cidades e Territórios (Sect).

O Amazonas Meu Lar já é considerado o maior programa habitacional do estado e vem avançando a passos largos, mostrando que a união de esforços faz todo o sentido e imprime a força necessário que uma política pública nessa área deve ter.

O programa, que já beneficiou 27.154 famílias, sendo 7.649 com soluções de moradia e 19.505 com regularização fundiária, deu mais um salto no 2º Feirão Amazonas Meu Lar. O evento, realizado nos dias 26 e 27 de julho, alcançou o recorde de R$ 282 milhões em vendas, contemplando 1,2 mil famílias, que conseguiram aprovação da análise de crédito junto às construtoras para adquirir a nova moradia, com auxílio do Subsídio Entrada do Meu Lar, do Governo do Estado. Agora, elas passarão pela análise social do programa e ficarão aptas para receber o benefício. Têm direito ao benefício que garante a entrada do imóvel, as pessoas pré-cadastradas no Programa Amazonas Meu Lar, dentro dessa linha de financiamento.

Nos dois dias do feirão, passaram mais de 20 mil pessoas pelo Centro de Convenções Vasco Vasques, repetindo o sucesso do evento no ano passado e ultrapassando todas as expectativas – um salto de R$ 55 milhões em vendas em 2024 para R$ 282 milhões em 2025; de 300 para 1,2 mil imóveis comercializados. Além disso, quase 2 mil propostas de compras ainda estão em análise, somando um total de R$ 446 milhões em Valor Geral de Vendas (VGV).

Um resultado extraordinário, que aquece o mercado, fortalece o setor da construção civil, gera emprego e renda e tira milhares de pessoas do aluguel ou da moradia compartilhada com outros familiares, podendo ter, agora, a casa própria e a tranquilidade da garantia jurídica e de ter um teto digno para criar os filhos.

A mobilização da população no feirão mostra o êxito do programa e reforça a concepção de que uma política habitacional bem construída, como vem sendo conduzida pelo governador Wilson Lima, transforma vidas e impulsiona o desenvolvimento do nosso estado.

Em torno do programa temos não somente os órgãos do Governo do Estado, mas também as construtoras, que têm apostado nesse modelo, ampliando a oferta de imóveis dentro da linha financiamento do Subsídio Entrada do Meu Lar. Ao todo, foram mais de 2,6 mil unidades habitacionais disponibilizadas no feirão, em 30 empreendimentos de seis incorporadoras credenciadas. O público contou com condições especiais e facilitadas para financiar os imóveis.

Outro parceiro que também merece nosso agradecimento é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado (Creci-AM), que participou ativamente do Feirão, orientando o público sobre a importância de buscar um profissional devidamente registrado, no momento da compra do imóvel. Evita golpes, economiza tempo, agiliza a negociação e, principalmente, garante proteção ao comprador.

Este ano, no feirão, o Governo do Amazonas destinou R$ 50 milhões em subsídios para apoiar famílias de diferentes faixas de renda, com benefícios de até R$ 35 mil para quem ganha até R$ 2.850; até R$ 30 mil para renda entre R$ 2.850,01 e R$ 4.700; e até R$ 20 mil para renda de R$ 4.700,01 a R$ 8 mil.

Além dos estandes das construtoras e do Creci, os visitantes puderam ter acesso a serviços de órgãos estaduais e instituições parceiras, como o Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM), a Caixa Econômica Federal, o Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-AM) e a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-AM). A programação contou com área gourmet, espaço kids e a ação cultural “Mania de Ler”, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Além da realização do sonho de milhares de família, o evento também proporcionou a geração de renda para empreendedores do setor alimentício que aproveitaram o grande fluxo de público no evento. Barracas de doces, salgados, bebidas e refeições rápidas movimentaram o espaço, suprindo as necessidades de quem por ali passou e garantindo um reforço importante no orçamento familiar.

Foram dois dias intensos de muito trabalho das nossas equipes, que estão de parabéns pelos resultados alcançados, de muitas histórias de lutas e conquistas, nos relatos que acompanhamos, mas, principalmente, de sonhos realizados e de novas oportunidades que se abrem na vida de tantas pessoas. Só tenho a agradecer!

Marcellus Campêlo

(*) Marcellus Campêlo é engenheiro civil, especialista em Saneamento Básico e em Governança e Inovação Pública; exerce, atualmente, os cargos de secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano – Sedurb e da Unidade Gestora de Projetos Especiais – UGPE

Leia mais: Saneamento básico na Amazônia: os desafios para a universalização

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱