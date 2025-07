Adolescente morta em Manaus foi achada com cabelos e sobrancelhas raspados

Polícia solicita ajuda da população para encontrar informações que ajudem na resolução do caso

A adolescente Izabele Dinelly Martins, de 15 anos, que estava desaparecida desde o dia 25, foi identificada por familiares no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, em Manaus, na quarta-feira (30), com os cabelos e sobrancelhas raspados. A informação foi divulgada em coletiva realizada na sede da Polícia Civil do Amazonas, nesta quinta-feira (31).

Segundo o delegado Fernando Damasceno, até o momento, não há nenhum indício de envolvimento da jovem com o tráfico de drogas.

“Ela foi torturada, foi bastante agredida, teve seu cabelo, sobrancelhas raspadas, isso denota muita crueldade no crime. Como a gente disse, não tem uma motivação aparente”, disse a autoridade.

Segundo Damasceno, a última pessoa a ter contato direto com Izabele foi um motociclista que a deixou em outro ponto do bairro Compensa. Ele já foi ouvido pelas autoridades.

“Ela saiu de casa com uma pessoa, nós ouvimos essa pessoa, um motociclista, que deixou ela na localidade na Compensa, esses fatos foram confirmados através das nossas investigações e ela, a partir do momento em que foi deixada nesse local, ela se deslocou ali nas imediações daquelas ruas da Compensa, nós estamos colhendo pessoas que possam ter visto”, destacou o delegado.

A investigação

O delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), informou que os familiares da adolescente não tinham conhecimento de amizades dela em Manaus, já que ela é natural de Maués e estava na capital apenas durante as férias escolares.

“Como ela tinha apenas 15 dias aqui na cidade de Manaus, os familiares que estavam com ela nos relataram que ela não tinha grandes amizades aqui na cidade, ela estaria se relacionando com um jovem, a gente ainda não sabe se esse jovem mora na Compensa, ainda vamos averiguar, essas informações chegaram no final de ontem, isso também é uma incógnita”, afirmou.

Sobre a possível prisão de um suspeito pela morte de Izabele, o delegado Ricardo Cunha esclareceu que, até o momento, ninguém foi detido. Ele destacou que a polícia segue investigando o caso e conta com a colaboração da população para obter novas informações.

“Não procede [a prisão], estamos averiguando todas as informações, algumas postagens em redes sociais estão apontando o envolvimento dela com tráfico, não temos essa informação junto ao inquérito policial. Ela é de uma boa família, ela era uma estudante, estava passando férias aqui em Manaus, quem tirou a vida dessa jovem pode estar lançando na internet como forma de justificar a morte dela”, finalizou o delegado.

Até o momento, a polícia ainda não encontrou o celular de Izabele. Informações sobre o caso podem ser repassadas pelo 181.

Leia mais: Adolescente de 15 anos desaparecida é encontrada morta em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱