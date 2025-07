Homem detona explosivo no altar de igreja no interior de SC

Um homem explodiu o altar da Paróquia Santo Estanislau, em Itaiópolis, no interior de Santa Catarina, na quarta-feira (31), por volta das 12h30. Ele entrou sozinho na igreja, agiu rapidamente e fugiu logo depois.

Homem age enquanto igreja estava vazia

O suspeito chegou a pé e entrou calmamente. Em seguida, verificou se havia alguém no local. Como não encontrou ninguém, retirou um explosivo da mochila, acendeu o pavio e o colocou sobre o altar, embaixo de uma toalha. Então, ele saiu correndo antes da detonação.

Logo depois, o artefato explodiu. A explosão queimou a toalha e manchou a estrutura de mármore. Apesar do impacto, o altar não desabou e a igreja permaneceu intacta.

Fiéis ficam revoltados com ataque

Minutos depois, moradores ouviram o barulho e correram até o local. Ao verem o altar danificado, muitos se emocionaram. A igreja é símbolo da imigração polonesa na região e recebe dezenas de visitantes por semana.

Além disso, fiéis relataram indignação com o ataque. Segundo eles, nunca havia ocorrido um ato de violência dentro do templo. A comunidade está em choque.

Polícia já sabe quem cometeu o crime

A Polícia Civil abriu inquérito no mesmo dia. Os investigadores recolheram imagens de câmeras de segurança, ouviram testemunhas e realizaram perícia técnica. De acordo com o delegado Ulisses Gabriel, os agentes já identificaram o autor, mas ele ainda não foi preso.

Conforme o delegado, o homem deve responder por vilipêndio a objeto de culto religioso e dano qualificado. O caso segue em investigação.

Igreja é tombada pelo Iphan

A Paróquia Santo Estanislau foi inaugurada em 1922 por imigrantes poloneses e é considerada a maior igreja construída por essa comunidade na América Latina. Por isso, o templo é tombado como patrimônio histórico estadual e federal.

Segundo a administração da paróquia, as celebrações seguem normalmente. No entanto, os organizadores reforçaram a segurança no entorno do local.

