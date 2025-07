Mulher é condenada à prisão perpétua após matar ex por ciúmes de perfil no Tinder

Uma mulher de 33 anos foi condenada à prisão perpétua na Inglaterra por matar o ex-namorado com uma facada no coração. O crime ocorreu no Natal de 2024, após ela descobrir que o homem havia criado um perfil no aplicativo de relacionamentos Tinder.

O caso aconteceu em Staffordshire, região central do país, e teve como ré a britânica Kirsty Carless, acusada de perseguir e assassinar Louis Price, de 31 anos, no jardim da casa dos pais dele.

Crime motivado por ciúmes e obsessão

Segundo a investigação, Kirsty teve um surto de raiva ao receber de uma amiga a captura de tela do Tinder com o perfil de Louis. Na véspera do Natal, ela havia consumido álcool e cocaína com outro homem, com quem manteve relações sexuais.

Após o encontro, voltou para casa, pegou uma faca de cozinha e seguiu de táxi até a casa dos pais de Louis. Lá, cometeu o assassinato ao ar livre, em plena madrugada, enquanto o perseguia no jardim.

Vítima já havia denunciado agressões

O histórico de violência era conhecido. Uma semana antes do crime, Louis ligou para o número de emergência (999) relatando uma agressão cometida por Kirsty. Em áudio divulgado pela polícia, ele dizia estar “com medo” de que algo ruim acontecesse se não terminasse o relacionamento.

Amigos também confirmaram o receio da vítima. Uma testemunha próxima relatou que ele expressava insegurança e medo crescente, especialmente após a separação.

Julgamento expõe escalada de violência

Durante o julgamento, o tribunal ouviu que Kirsty enviou mensagens ameaçadoras à vítima dias antes do crime. Em uma delas, escreveu:

“Eu te odeio… queria que você estivesse morto.”

O juiz que proferiu a sentença afirmou que a mulher destruiu “a vida de um jovem e de sua família”.

Kirsty Carless cumprirá pelo menos 25 anos em regime fechado antes de estar apta à liberdade condicional.

