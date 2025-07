Governo garantirá gás de cozinha gratuito para 17 milhões de famílias

O governo federal lançará o programa Gás para Todos ainda neste semestre. A medida garantirá o botijão de gás gratuito a 17 milhões de famílias de baixa renda. O Ministério de Minas e Energia finaliza os últimos detalhes da proposta.

Lula confirma o benefício

Durante um evento no Porto do Açu, no Rio de Janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou a iniciativa. Ele comparou o preço de venda da Petrobras, em torno de R$ 37, com os valores cobrados ao consumidor, que podem chegar a R$ 140. Em seguida, afirmou que a nova política pública permitirá que as famílias cozinhem com dignidade.

Medida entra em vigor ainda este ano

Logo após a publicação da medida provisória, as famílias cadastradas no CadÚnico poderão acessar o benefício. Elas receberão botijões ou recargas sem custo, conforme os critérios do novo programa. O governo pretende começar a distribuição nos próximos meses.

Programa tem dois objetivos principais

O primeiro objetivo é substituir o uso de lenha e carvão por gás de cozinha. Dessa forma, o programa busca melhorar a saúde e a segurança das famílias. O segundo objetivo é combater a pobreza energética, ampliando o acesso aos serviços básicos.

Governo quer tirar Brasil do Mapa da Fome

Em 2024, o governo havia mencionado a meta de atender 20 milhões de famílias até 2025. Agora, com o novo programa, inicia o atendimento de 17 milhões. A medida faz parte do esforço para retirar o país do Mapa da Fome da ONU.

