Manaus recebe evento contra PL da Devastação

Manaus será uma das mais de 70 cidades brasileiras a receber, nesta semana, uma intervenção artística contra o Projeto de Lei 2159/2021, apelidado por ambientalistas de PL da Devastação. A ação, que acontece em todas as capitais do país e no Distrito Federal, pretende mobilizar a sociedade e pressionar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a vetar integralmente o projeto, que altera as regras do licenciamento ambiental e é visto por especialistas como uma ameaça à política ambiental brasileira.

Na capital amazonense, os lambe-lambes — cartazes artísticos de grande escala — serão instalados na próxima sexta-feira (1º de agosto), na avenida Cosme Ferreira, no bairro São José Operário, zona Leste da cidade.

A ilustração que estampa os cartazes foi criada pela artista Thais Trindade, conhecida por seu trabalho com traços que misturam xilogravura popular, estética zapatista e elementos da cultura nordestina. A imagem mostra o presidente Lula subindo a rampa do Palácio do Planalto ladeado por representantes do povo brasileiro, como o cacique Raoni, símbolo da luta indígena e ambiental. A frase que acompanha a imagem — “Quem sobe a rampa com o povo, defende a vida do povo” — reforça o apelo para que o presidente escute a sociedade e vete o projeto.

A mobilização faz parte da campanha nacional #VetaLula, articulada pelo coletivo Megafone Ativismo, que reúne mais de 150 grupos de artistas e ativistas engajados em defesa do meio ambiente. “Agora o presidente Lula tem até 8 de agosto para sancionar ou vetar o PL da Devastação, que representa um retrocesso sem precedentes na legislação ambiental e afetaria a vida de todos os brasileiros. Por isso, o pedido da sociedade é claro: Veta, Lula!”, afirma Digo Amazonas, coordenador de projetos do Megafone.

O Projeto de Lei 2159/21 foi aprovado no Senado em maio e, segundo especialistas, recebeu emendas que ampliam ainda mais os riscos ambientais. A tramitação acelerada na Câmara, concluída na madrugada de 17 de julho, em uma sessão esvaziada e marcada por votações virtuais, gerou forte reação de movimentos sociais e ambientais.

