Corpo carbonizado de contador é encontrado em quintal de casa

Na noite de 21 de maio, moradores do bairro Soares, em Niquelândia (GO), encontraram o corpo de Nilton de Paula Ferreira, de 41 anos, parcialmente carbonizado no quintal da própria casa. A perícia confirmou que ele morreu asfixiado por estrangulamento antes do fogo.

Relacionamento conturbado e discussão

Nilton mantinha um relacionamento esporádico com Willik Muriel Teixeira, de 19 anos. Na noite do crime, eles se encontraram para beber, mas uma discussão rapidamente se transformou em luta corporal.

Ato violento e tentativa de ocultação

Durante a briga, Willik usou um cinto da vítima para estrangulá-lo. Em seguida, arrastou o corpo até o quintal, cobriu-o com uma coberta e ateou fogo. Além disso, o carro de Nilton, um Fox branco, foi encontrado queimado em uma área de mata na GO-237.

Prisão e denúncia

A polícia prendeu Willik no Espírito Santo, no dia 10 de junho. Ele transportava joias, relógios e cerca de R$ 13 mil roubados de Nilton. O Ministério Público denunciou o suspeito por homicídio qualificado e uso de meio cruel no dia 7 de julho. Posteriormente, o tribunal o condenou a 27 anos e 10 dias de prisão.

Repercussão na comunidade

O crime chocou moradores e o Conselho Regional de Contabilidade de Goiás (CRC-GO). A entidade lamentou a perda de Nilton, que era um profissional dedicado e respeitado. Enquanto isso, a perícia continua analisando o celular da vítima e preparando a reconstituição dos fatos para fechar o inquérito.

