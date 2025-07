Amazonas Green Jazz Festival oferece workshops gratuitos em Manaus

O Amazonas Green Jazz Festival 2025 começa nesta sexta-feira (1º/08) e traz uma série de workshops e masterclasses gratuitos em Manaus. As atividades ocorrem no Teatro Gebes Medeiros e no Palácio da Justiça, ambos localizados no bairro Centro, zona sul da capital. Além disso, as inscrições já estão abertas e garantem certificado de horas para os participantes.

Programação no Teatro Gebes Medeiros

Na sexta-feira, o baterista Robby Ameen e o baixista Ruben Rodriguez apresentam técnicas do jazz afro-cubano, a partir das 10h. Em seguida, no sábado (2), o músico Airton Silva dará dicas sobre bateria em vários estilos musicais. Já à tarde, o percussionista Léo Rodrigues ministra uma oficina sobre o pandeiro.

Na segunda (4), o engenheiro de gravação Clement Zular realiza uma masterclass sobre gravação, mixagem e masterização do álbum “A onça e o pajé”. Por fim, no dia 8, a artista Fernanda Mattos aborda conceitos de iluminação cênica e construção de cena.

Programação no Palácio da Justiça

Também na sexta-feira, às 15h, o pianista Fábio Torres fala sobre técnicas e composição. Já na segunda-feira, às 14h, o saxofonista Elias Coutinho ministra workshop de improvisação para músicos de sopro. No dia 6, às 14h, o educador musical Johan Quadros promove uma masterclass para desenvolver a criatividade.

Finalmente, no dia 8, a programação começa às 10h com Rui Carvalho analisando a canção “O Morro Não Tem Vez”. À tarde, o multi-instrumentista Jovino Santos Neto apresenta uma masterclass sobre piano e composição.

Acesso e inscrições

A programação é gratuita e aberta a todos os interessados. Para se inscrever e obter mais informações, basta acessar o site oficial do festival. Assim, todos podem garantir participação e aproveitamento do evento.

