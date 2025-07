Manaus registra 53 focos de incêndio em 10 dias

Manaus (AM) – Entre os dias 21 e 30 de julho, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) atendeu 53 ocorrências de incêndio em vegetação urbana e lixeiras clandestinas na capital. A média diária foi de mais de cinco atendimentos, segundo dados do Centro de Operações Bombeiro Militar (Cobom).

De acordo com o comandante-geral do CBMAM, Orleilso Muniz, a corporação está em alerta por conta do aumento das queimadas com a intensificação da estiagem.

“Nos últimos dez dias, foram mais de 50 ocorrências de fogo em vegetação só em Manaus. Teve dia com 12 atendimentos. É essencial que a população não ateie fogo em terrenos baldios ou lixeiras clandestinas”, reforçou o comandante.

Principais dados registrados

📆 29/07 (terça-feira): 12 ocorrências em menos de 20 horas

12 ocorrências em menos de 20 horas 📆 30/07 (quarta-feira): 10 chamados

10 chamados 🕓 Período da tarde: 24 ocorrências

24 ocorrências 🌅 Manhã: 15 registros

15 registros 🌙 Noite: 14 atendimentos

Bairros com mais ocorrências

Os bairros com maior número de focos foram:

Novo Aleixo

Nova Cidade

Nova Esperança

Distrito Industrial

Tarumã

Também houve registros no Parque Dez, Petrópolis, Bairro da Paz, Alvorada, Cidade de Deus, Lírio do Vale, Lago Azul, Planalto, São Geraldo, Adrianópolis, Centro, Compensa, Santa Etelvina, Jorge Teixeira, Morro da Liberdade, Vila da Prata e Parque das Laranjeiras.

Queimar lixo é crime

O comandante alerta que atear fogo em áreas urbanas ou rurais é crime ambiental e pode resultar em penalidades legais.

“Oriento que qualquer resíduo seja entregue ao serviço público de coleta. Não queime lixo ou mato seco em nenhuma hipótese”, disse Muniz.

Em caso de incêndio, a população deve ligar para o telefone de emergência 193.

Leia mais:

Supermercado é atingido por incêndio em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱