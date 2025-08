VÍDEO: Motociclista morre após colisão com carreta em avenida de Manaus

Manaus (AM) – Um motociclista identificado como José Valdenis Costa de Oliveira morreu na tarde desta quinta-feira (31) após colidir com uma carreta na Avenida General Rodrigo Otávio, nas proximidades da Base Aérea, no bairro São Lázaro, zona sul de Manaus.

De acordo com testemunhas, a vítima tentou realizar uma ultrapassagem quando perdeu o controle da moto e bateu na traseira do veículo pesado. Com o impacto, ele foi arremessado ao solo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar no local apenas pôde constatar a morte do motociclista.

Imagens gravadas por populares e compartilhadas em redes sociais mostram o corpo da vítima estendido no asfalto. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo.

