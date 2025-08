Demolição de passarela altera trânsito na Torquato Tapajós no domingo (3)

A demolição da antiga passarela localizada na avenida Torquato Tapajós, em frente à estação Santos Dumont, zona Centro-Oeste de Manaus, vai alterar o trânsito na região neste domingo (3/8), das 7h às 17h. A obra será realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), com o apoio de um guindaste.

Durante a operação, o tráfego de veículos será desviado pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). Os motoristas deverão seguir por dentro da estação de transferência Santos Dumont, no sentido Centro/bairro.

A Prefeitura de Manaus decidiu custear integralmente a nova estrutura e segue buscando o reembolso dos valores via judicial. A nova passarela terá 5,50 metros de altura — um metro a mais que a anterior — e será construída com estrutura pré-fabricada, garantindo mais segurança e acessibilidade para os pedestres.

A intervenção ocorre após o acidente de 6 de julho, quando uma carreta-cegonha colidiu com a antiga passarela ao trafegar com maquinário acima da altura permitida para a via.

Trânsito e mobilidade

Agentes do IMMU estarão no local ao longo de todo o dia para orientar motoristas, garantir a fluidez do tráfego e avaliar ajustes no itinerário dos ônibus, se necessário.

A Prefeitura pede compreensão dos condutores e usuários do transporte público durante a intervenção e reforça o pedido de atenção redobrada na área.

