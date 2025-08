Manaus lança edital ‘Inova Mulher’ para capacitação feminina

Com R$ 600 mil de investimento, projeto visa capacitar e fortalecer o empreendedorismo feminino em Manaus.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Semtepi, lançou o edital “Inova Mulher” com um investimento de R$ 600 mil. Dessa forma, o projeto tem como objetivo capacitar mulheres para o mercado de trabalho e fortalecer o empreendedorismo feminino na cidade.

Objetivos do Edital

O edital, que ficará aberto por 30 dias, visa selecionar organizações da sociedade civil (OSCs) para executar projetos voltados à inclusão produtiva de mulheres. Em especial, a iniciativa se concentra em mulheres que enfrentam barreiras sociais, como o acesso restrito ao emprego e à renda. Além disso, com o apoio de R$ 50 mil para cada projeto selecionado, o edital buscará promover qualificação profissional, acesso ao mercado digital e apoio a áreas como estética e beleza, com foco na geração de renda e autonomia econômica.

Como Participar

Para participar, os interessados devem acessar o link Inova Mulher e seguir as orientações do edital. Ao todo, 12 projetos serão escolhidos para receber os R$ 50 mil. Portanto, é importante que os projetos atendam aos critérios estabelecidos.

Promoção da Equidade e Inclusão

A ação, além disso, busca promover equidade de gênero e incentivar mulheres a ocupar espaços de liderança. “Queremos formar mulheres para cargos de decisão em áreas políticas, institucionais e empresariais”, afirmou o secretário da Semtepi, Alonso Oliveira. Para ele, essa é uma medida fundamental para ampliar a presença feminina em setores decisivos da sociedade. Além disso, a inclusão social e a criação de redes de apoio são prioridades. O objetivo é capacitar as mulheres para superar desafios no mundo digital e tecnológico, com vistas a um futuro mais inclusivo.

Relevância para as Mulheres

De acordo com Edmarie Cavalcante, presidente da Comissão de Empreendedorismo da OAB Amazonas, as mulheres enfrentam grandes obstáculos para empreender.

“As mulheres precisam desse apoio, não é fácil para a mulher que empreende, pois ela enfrenta muitas dificuldades, muitas barreiras, e é muito importante ter políticas públicas voltadas a esta pauta”, ressaltou.

Além disso, Oriane Pereira, do Pró-Menor Dom Bosco, afirmou que o edital representa uma oportunidade transformadora para mulheres em situação de vulnerabilidade social.

“Esse edital é muito importante. Como mulheres, precisamos desse suporte para nos capacitar e abrir portas no mercado de trabalho”, concluiu Oriane.

