Homem é preso por roubo de combustíveis em Manaus

Manaus (AM) – Carlos Felipe da Silva Leite, de 25 anos, foi preso nesta quinta-feira (5), pelo crime de roubo majorado de combustível. A ação policial realizada pela Polícia Civil por meio da DERFD, ocorreu nos bairros Distrito Industrial e São Lázaro, nas zona Leste e Sul de Manaus.

Um indivíduo identificado como Robson Deodato da Silva, 26, apontado por envolvimento no crime, foi conduzido à delegacia e indiciado pela prática.

“Esta ação policial ocorreu em virtude dos trabalhos investigativos da unidade especializada, que vêm sendo aperfeiçoados com estes investimentos. Nossa missão é combater a criminalidade, e os recursos disponibilizados pelo Governo ajudarão neste trabalho”, disse o delegado-geral adjunto, Bruno Fraga.

O delegado Adriano Félix, titular da DERFD, esclareceu que o roubo majorado ocorreu no dia 24 de março deste ano, ocasião em que o motorista de um caminhão de combustível, de uma empresa desse ramo, saiu do local com a carga.

Robson. Carlos estava dirigindo um veículo, da marca Ford Ka, de cor vermelha, e o utilizou para parar o caminhão. Robson pilotava uma motocicleta, da marca Honda, modelo Pop, também da cor vermelha. Os outros dois indivíduos fizeram a abordagem do motorista e, com uma arma de fogo, fizeram-no de refém durante a ação criminosa”, explicou o delegado.

O titular disse ainda que o automóvel seguiu em direção ao Centro de Manaus, onde o grupo descarregou, no total, 25 mil litros de gasolina do tipo aditivada, comum e etanol. Posteriormente, eles abandonaram o condutor e veículo em via pública.

Durante a prisão de Carlos e Robson, os veículos utilizados na ação criminosa foram apreendidos, bem como o caminhão roubado foi recuperado e devolvido à empresa.

As diligências em torno do caso irão continuar, a fim de localizar e prender os demais envolvidos no crime, bem como um possível receptador do material roubado.

O criminoso foi preso em cumprimento de mandado de prisão temporária. Robson foi conduzido à DERFD, onde prestou esclarecimentos e foi liberado posteriormente, para responder ao processo em liberdade.

Carlos responderá por roubo majorado. Robson foi indiciado pela prática do mesmo crime. Ambos ficarão à disposição do Poder Judiciário.

Fotos: Bárbara Maciel/PC-AM

Edição Web: Bruna Oliveira

