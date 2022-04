Manaus (AM) – Tendo em vista as reações das pessoas em proteger seus pertences, durante uma situação de roubo, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e De fraudações (DERFD), alerta sobre os ricos de reagir a essa prática criminosa.

O delegado Adriano Félix, titular da unidade especializada, ressaltou que, para evitar ser alvo de infratores, todo cidadão deve agir de forma preventiva, tomando precauções necessárias.

“A maior orientação que posso dar aos cidadãos é evitar lugares isolados, se possível, preferir alguns horários mais movimentados para circular em áreas mais perigosas, estar atento ao chegar de carro em casa, observando ao redor e evitar utilizar celular em áreas de maior perigo”, disse o delegado.

Titular faz recomendações para evitar assaltos – Foto: Erlon Rodrigues/PC-AM

A autoridade policial disse também que, mesmo tendo essas medidas preventivas, a pessoa pode ser vítima de roubos, portanto, é necessário ter cuidado com as reações, para evitar danos à integridade física.

“Caso ocorra alguma situação, primeiramente, é preciso manter a calma, mesmo sendo difícil. A pessoa precisa estar ciente de que uma reação mais brusca, pode ocasionar uma reação mais violenta por parte do infrator. Evitar movimentos rápidos com o braço, evitar correr e partir para cima do indivíduo, evitando que o pior ocorra”, afirmou o delegado.

Adriano informou ainda que é importante se comunicar, gesticular e sinalizar suas ações.

“É uma boa medida de antecipação, informar o que está fazendo, por exemplo, se estiver no carro, sinalizar que vai desligar o carro, que não irá reagir, assim como em outros roubos, sinalizar que irá entregar a bolsa, o celular e os demais pertences. Isso evita que o infrator pense que terá uma reação por parte da vítima e a alveje”, explicou o titular.

Além disso, a autoridade policial ressaltou que essas medidas visam unicamente proteger a vida das vítimas desse crime.

“O maior bem que temos hoje é a vida. Se você possui um patrimônio, sua vida vale mais que isso, e quando ocorre esse delito, a polícia entra em diligências para recuperar esse bem material, que é possível ser recuperado. Ao ter uma reação mal-sucedida, você pode pagar com esse bem maior, que é a vida, e isso, infelizmente, não conseguimos recuperar”, falou Adriano.

Félix disse também que a maioria das reações a roubos terminam de forma indesejada, portanto, é preciso seguir as medidas indicadas para que tudo ocorra bem.

“Temos registros de vítimas que acabaram optando pela reação, por causa do celular. Na maioria das vezes, o aparelho celular tinha um valor maior e acabavam sendo vítimas de latrocínio. A delegacia já teve momentos com um índice maior de latrocínio, e agora, com conscientização, a sociedade está seguindo as medidas preventivas, priorizando sua integridade”, disse o delegado.

O titular ressaltou ainda a importância das vítimas ao procurarem a delegacia mais próxima para registrar um Boletim de Ocorrência (BO).

“O BO é uma parte importante do processo. É a partir deste material que iremos iniciar as investigações. Por isso, é necessário que as pessoas compareçam à unidade policial, para colaborar com as diligências policiais em torno do caso”, disse Félix.

Registro de ocorrência

Caso seja vítima desse delito, as denúncias podem ser feitas na DERFD, localizada na rua 5, esquina com avenida J, bairro Alvorada II, zona centro-oeste, na delegacia mais próxima ou por meio do número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

* Com informações da assessoria

