Governo do Amazonas tem 31,8% de aprovação ‘ótima’ e ‘boa’

Pesquisa ouviu 1.500 pessoas em Manaus e 11 municípios do interior do Amazonas entre os dias 18 e 25 de julho

A pesquisa do Instituto de Pesquisas do Norte (Ipen) mostra que gestão do Governo do Amazonas tem uma parcela significativa de aprovação. Somando as categorias “ótima” (12%) e “boa” (19,8%), a aprovação chega a 31,8% entre os entrevistados.

O estudo, encomendado pelo Consórcio G6, também aponta que a maioria dos entrevistados classifica a gestão como “regular” (38,7%), enquanto 23,5% a consideram “péssima” e 6% a definem como “ruim”.

A pesquisa ouviu 1.500 pessoas em Manaus e 11 municípios do interior do Amazonas entre os dias 18 e 25 de julho, com margem de erro de 2,5 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

Eleições de 2026

O senador Omar Aziz (PSD) desponta como o principal candidato ao governo do Amazonas nas eleições de 2026, liderando os dois cenários simulados pelo Ipen.

Em um cenário sem a presença do atual prefeito de Manaus, David Almeida, Omar Aziz obtém 64,9% dos votos válidos, superando os adversários Maria do Carmo (25,7%) e Tadeu de Souza (9,4%).

Com a inclusão de David Almeida (Avante), Omar Aziz mantém a liderança, mas com uma porcentagem menor: 45,6% dos votos válidos, seguido por David (30,3%) e Maria (24,1%).

A pesquisa também ressalta a força de Omar Aziz no interior do estado. Em ambos os cenários, sua porcentagem de votos fora de Manaus é superior à da capital, mostrando que sua estratégia de articulação com lideranças regionais continua eficaz.

Omar Aziz é o menos rejeitado

Entre os pré-candidatos, Omar Aziz apresenta o menor índice de rejeição, com apenas 20,2% dos eleitores afirmando que não votariam nele de forma alguma. Já David Almeida lidera a rejeição com 30,3%, seguido por Tadeu de Souza com 23,5%.

Indecisão na corrida para Câmara Federal

A pesquisa aponta que a disputa por vagas na Câmara dos Deputados ainda está bastante indefinida, com 86% dos entrevistados indecisos sobre em quem votar para deputado federal. Esse número representa cerca de 1.290 eleitores que não souberam ou preferiram não responder.

O cenário legislativo ainda é incerto, e novos nomes podem ganhar destaque à medida que as eleições de 2026 se aproximam.

Leia mais:

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱