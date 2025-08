TST elege nova direção para o biênio 2025-2027

O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho realiza na segunda-feira (4), às 13h30, sessão extraordinária para eleger a nova administração do Tribunal para o biênio 2025-2027

De acordo com o Regimento Interno do TST, os cargos de direção (presidente e vice-presidente) são preenchidos mediante eleição, em que concorrem os ministros mais antigos do Tribunal, em número correspondente ao dos cargos. A reeleição é proibida, e os mandatos são de dois anos. Na mesma sessão, será eleito o corregedor-geral da Justiça do Trabalho.

A votação é feita por escrutínio secreto e pelo voto da maioria absoluta, em sessão marcada nos 60 dias antecedentes ao término dos mandatos anteriores.

O mandato do atual presidente, Aloysio Corrêa da Veiga, encerra-se no dia 25 de setembro de 2025, em razão de aposentadoria compulsória. Ele tomou posse em outubro de 2024.

