Homem é preso com 51 tabletes de maconha no porto de Jutaí

Na noite de quinta-feira (31), a Polícia Civil do Amazonas prendeu Pedro Pablo Ramorez, de 51 anos, com 51 tabletes de maconha no porto de Jutaí, município a 750 quilômetros de Manaus. O entorpecente vale cerca de R$ 500 mil.

Investigação e abordagem

O delegado Renato Alves explicou que a equipe investigava o tráfico de drogas na região quando recebeu a informação que levou até o suspeito.

“Com base na informação recebida, nos deslocamos até o local e confirmamos os fatos. Ao avistarmos o suspeito, realizamos a abordagem e, com ele, encontramos a droga, que foi devidamente apreendida”, relatou.

Destino da droga

Durante o interrogatório, Pedro Pablo revelou que planejava enviar a droga para o município de Alvarães, a 531 km de Manaus. A Polícia Civil continua as investigações para descobrir a origem do entorpecente e identificar outros envolvidos no esquema.

Situação do preso

A autoridade policial autuou Pedro Pablo por tráfico de drogas. Ele deve passar por audiência de custódia e seguirá à disposição da Justiça até o desenrolar do processo.

