Vice-governador Tadeu de Souza nega rompimento com Omar Aziz

O vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza (Avante), negou nesta sexta-feira (1º) que exista qualquer rompimento com o senador Omar Aziz (PSD), pré-candidato ao governo do Estado. Em entrevista, ele explicou que ainda não conhece os planos eleitorais do senador, e por isso suas declarações foram mal interpretadas.

Quando disse que não participaria do “projeto” de Omar Aziz, Tadeu quis dizer que desconhece qual é o plano do senador para 2026. Além disso, ele ressaltou que não pode falar pelo prefeito David Almeida, também do Avante. No momento, o vice-governador prefere focar no trabalho na administração pública, considerando que o debate eleitoral acontece cedo demais.

Reconhece trajetória e questiona futuro

Apesar das diferenças de momento, Tadeu reconhece a importância de Omar Aziz para o Amazonas. Ele lembrou que Omar já foi governador, com erros e acertos, e que hoje representa bem o Estado no Senado. No entanto, questionou se o Amazonas pode se dar ao luxo de perder uma liderança tão articulada em Brasília.

Debate eleitoral só em 2026

Por fim, Tadeu reforçou que o momento adequado para tratar das eleições será em 2026, durante o período das desincompatibilizações e da janela partidária. “Será a oportunidade para reunir diferentes lideranças e cores políticas para construir um projeto para o Amazonas”, concluiu.

