Ações do “Manaus+Agro” chegam a produtores rurais da BR-174

Manaus (AM) – O programa “Manaus+Agro”, realizou esta semana uma série de visitas técnicas a produtores de comunidades rurais já beneficiadas pelas ações do programa.

De acordo com o secretário da pasta, Wanderson Costa, a semana foi muito produtiva para o setor primário do município e as ações integram o Plano de Governo do prefeito David Almeida de apoio à agricultura familiar e incentivo ao setor primário de Manaus.

“A intensidade das ações que o Departamento de Agricultura e Abastecimento (DAA) da Semacc vem imprimindo junto à zona rural, só demonstra a urgência que temos de fazer chegar aos produtores e agricultores rurais as ações dos programas que vêm sendo trabalhados pela Prefeitura de Manaus, por meio da nossa secretaria, para o setor primário. Apoiar, incentivar, dar condições de trabalho a esses produtores é uma determinação do prefeito David Almeida e tenham certeza, todos os nove polos da agricultura familiar de Manaus vão ter atenção diferenciada na nossa gestão”, ressaltou o secretário Wanderson Costa.

No quilômetro do ramal do Pau Rosa, na BR-174, Polo 8 da Agricultura Familiar, as visitas do técnico agrônomo e do veterinário da Semacc levaram orientação a piscicultores beneficiados com a doação de ração e alevinos, na última ação do Manaus+Agro.

A produtora Maria das Graças, que cria peixes e aves, recebeu a equipe técnica, ouviu atentamente todas as orientações e agradeceu.

“Eu só tenho que agradecer por essa grande oportunidade. Dando condição de trabalho e assistência técnica, agradecer ao secretário Wanderson Costa pelo apoio. Antes nós não tínhamos essa oportunidade e, hoje, temos todos esses benefícios, é uma oportunidade que temos de crescer”, destacou a produtora.

Na comunidade Rio Branquinho, quilômetro 67 da BR-174, Polo 2 da Agricultura Familiar, a reunião com mais de 50 produtores, contou com o apoio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) que, por meio do distrito de obras da zona rural, está mapeando a área para iniciar a recuperação dos ramais. Durante a reunião, todos os produtores foram cadastrados para receberem os benefícios das próximas ações do programa “Manaus+Agro”.

“Quero agradecer a visita das equipes da prefeitura, porque nós estamos precisando muito do apoio do poder público na nossa comunidade, tanto na estrada, que precisa ser recuperada, quanto os produtores, que vão ser beneficiados com várias ações. Agradeço ao prefeito e ao secretário Wanderson Costa por toda ajuda”, finalizou a produtora Hermínia Batista, moradora do ramal Rio Branquinho há 9 anos.

Já no ramal do Buriti, quilômetro da BR-174, as equipes técnicas da Semacc e da Secretaria de Produção Rural (Sepror) visitaram os piscicultores que participaram do curso “Boas Práticas na Piscicultura”, no mês de abril. Além de levarem orientação técnica, uma amostra da água dos viveiros foi colhida para análise. As ações são fruto do Termo de Cooperação Técnica firmado entre a Prefeitura de Manaus e o Governo do Amazonas, por meio da Semacc e da Sepror, como parte do programa “Manaus+Agro”.

Fotos: Divulgação/Semacc

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia Mais:

Programa Manaus+Agro leva apoio a produtores rurais

Fertilizantes ajudam agronegócio e segurança alimentar, diz presidente

Adaf discute plano para recolher embalagens vazias de agrotóxicos