Amazonas enfrenta Goiás neste sábado (2) pela Série B

Partida será na Arena da Amazônia, pela 20ª rodada do campeonato

O Amazonas FC entra em campo neste sábado (2), às 19h30 (horário de Manaus), para encarar o Goiás. A partida, válida pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, acontecerá na Arena da Amazônia.

O time amazonense luta para sair da zona de rebaixamento e aposta na força da torcida e no mando de campo para buscar os três pontos. Já o Goiás, que aparece entre os primeiros colocados, tenta manter a regularidade na briga pelo acesso.

Ambas as equipes empataram na rodada anterior. Agora, no início do returno, os dois clubes buscam um novo fôlego na competição. Por isso, o confronto promete intensidade e disputa direta por objetivos distintos.

