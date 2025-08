Tio de Michelle Bolsonaro é solto após prisão por pornografia infantil

Na sexta-feira (1º), a Polícia Civil de Goiás prendeu Gilberto Firmo, tio da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, após cumprir um mandado de busca e apreensão na casa dele, em Ceilândia (DF). Durante a ação, os policiais encontraram centenas de arquivos de pornografia infantil no celular do suspeito.

Justiça concede liberdade no dia seguinte

No sábado (2), Gilberto Firmo passou por audiência de custódia. Então, o juiz decidiu conceder liberdade provisória ao investigado, atendendo a um pedido da defesa. Contudo, o acusado deve seguir medidas cautelares, como manter o endereço atualizado, comparecer a atos do processo e não sair do Distrito Federal por mais de 30 dias sem autorização judicial.

Michelle se posiciona sobre o caso

Após a repercussão do caso, Michelle Bolsonaro afirmou que recebeu a notícia com tristeza e indignação. Ela declarou que não mantém contato com o tio há mais de 18 anos e classificou a situação como revoltante. Além disso, a ex-primeira-dama defendeu que ele seja responsabilizado caso as acusações se confirmem.

Processo segue em andamento

Por fim, a defesa de Gilberto afirmou que ele segue à disposição da Justiça enquanto a investigação continua. A Polícia Civil aguarda a conclusão da perícia para dar prosseguimento ao inquérito, que apura o crime de armazenamento de pornografia infantil.

