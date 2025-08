Wilson Lima destina R$ 25 milhões para obras em Coari

Durante as comemorações pelos 93 anos do município de Coari, o governador Wilson Lima anunciou, neste sábado (2), um novo pacote de obras estruturantes para a cidade. O investimento total ultrapassa R$ 37 milhões, com destaque para ações dos programas Asfalta Amazonas e Ilumina+ Amazonas.

Pelo programa Asfalta Amazonas, serão investidos R$ 25 milhões na recuperação de 41 ruas da sede municipal. As obras abrangem 18,5 quilômetros de novo asfalto, com serviços de fresagem, correção de falhas estruturais, aplicação de pavimento novo e sinalização viária. Os bairros contemplados incluem Chagas, Liberdade e União.

Além disso, Coari também será beneficiada com 4,5 mil luminárias de LED, substituindo as antigas lâmpadas de vapor de sódio e mercúrio. A ação faz parte do Ilumina+ Amazonas, com aporte de R$ 12,7 milhões. A nova tecnologia reduz o consumo de energia em até 60% e melhora a segurança pública, valorizando o espaço urbano.

“O Ilumina+ Amazonas já está presente em mais de 50 municípios. Estamos levando uma iluminação de qualidade, moderna e ecologicamente correta para as cidades do interior”, destacou o governador Wilson Lima durante a visita ao município.

Coari já vinha sendo contemplada por dois outros convênios em andamento com o Governo do Estado, via Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE). Até agora, 31 ruas já foram asfaltadas e as obras para mais 23,5 km de vias urbanas seguem em execução.

As iniciativas fazem parte da estratégia do Governo do Amazonas de modernização urbana sustentável, priorizando infraestrutura básica nos municípios com forte potencial econômico. Coari, com destaque nos setores de gás, agricultura e logística, é um dos polos estratégicos dessa política.

Asfalta Amazonas

Atualmente, o programa está presente em 34 municípios, com R$ 384 milhões repassados via convênios com prefeituras. Os trabalhos estão em andamento em 30 cidades e, em quatro delas, são executados diretamente pelo governo estadual.

Ilumina+ Amazonas

Lançado em 2022, o programa já instalou mais de 100 mil pontos de LED em 55 municípios e 244 comunidades rurais e indígenas. A meta é alcançar todas as sedes municipais do interior, beneficiando mais de 1,7 milhão de amazonenses com iluminação moderna, eficiente e sustentável.

