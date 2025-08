Trânsito é desviado na Torquato Tapajós para demolição de passarela neste domingo (3)

Neste domingo (3), a Avenida Torquato Tapajós, em frente à estação de transferência Santos Dumont, na zona centro-oeste de Manaus, teve o tráfego desviado. A medida permite a demolição total da passarela existente.

Desvio de trânsito e orientação aos motoristas

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) organizou o desvio do tráfego das 7h às 17h. Por isso, os veículos devem passar por dentro da estação de transferência Santos Dumont, no sentido Centro/Bairro. Além disso, agentes do IMMU orientam o trânsito durante todo o dia. Eles garantem a fluidez e avaliam possíveis mudanças nos itinerários do transporte coletivo.

Demolição com auxílio de guindaste

A demolição ocorre com o auxílio de um guindaste. Está prevista para terminar ainda neste domingo. A intervenção é necessária após o acidente de 6 de julho de 2024. Na ocasião, uma carreta-cegonha, que transportava maquinário pesado, bateu na estrutura antiga. Isso comprometeu a segurança da passarela.

