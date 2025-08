Sine Manaus oferta 396 vagas de emprego nesta segunda–feira (4)

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 396 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda–feira (4), das 8h às 14h. O candidato pode validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho.

Para participar da pré–seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro–desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro–Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid–19), currículo, certificados de cursos e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

É importante que os candidatos mantenham seus cadastros atualizados, especialmente ao finalizarem novas qualificações. Para vagas específicas, podem ser solicitados documentos adicionais, como cursos ou certificações, por isso, é essencial estar atento aos “Requisitos Obrigatórios” de cada vaga.

A Semtepi ressalta que, obedecendo ao disposto no artigo 5º, da Constituição Federal, e ao artigo 373–A, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), critérios referentes a sexo, idade, cor ou situação familiar, não podem ser informados na divulgação das vagas disponibilizadas.

Os candidatos devem estar cientes das diretrizes de vestimenta estabelecidas pelo órgão, as quais incluem a proibição de vestimentas como bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos durante a entrada.

Vagas Novas – 235

1 vaga – Triador de Resíduos

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – residir nos bairros: Armando Mendes, Zumbi, São José, Cidade Nova, Coroado, Japiim, Petrópolis, Morro da Liberdade, Santa Luzia, Educandos, São Lázaro e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – receber o material coletado, auxiliando no descarregamento de caminhão ou outro veículo, acompanhar a pesagem do material reciclável e contar vasilhames, realizar a triagem do material reciclável – papel, papelão, vidro, ferroso, não ferroso, plástico, entre outros – e não reciclável, nas esteiras de reciclagem.

Disponível até 4/8/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – residir nos bairros: Armando Mendes, Japiim, São José, Petrópolis e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – fazer a limpeza das dependências da empresa, utilizando–se de material, e equipamento específico: remover o pó dos móveis, fazer a varredura do piso, aspirar detritos, limpar ou lavar vidros e janelas, remover o lixo das lixeiras, higienizar os banheiros e repor materiais.

Disponível até 4/8/2025 ou encerramento da vaga

50 vagas – Auxiliar de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar serviços de carga e descarga; realizar a conferência das cargas recebidas na doca, armazenagem e separação de produtos e materiais; organizar e manter o estoque da empresa dentro das políticas internas; identificar produtos não conformes entre demais atividades pertinentes a função.

Disponível até 4/8/2025 ou encerramento da vaga

30 vagas – Auxiliar de Logística

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – residir nos bairros: Ajuricaba, Alvorada, Amazonino Mendes, Armando Mendes, Bairro da Paz, Betânia, Cachoeirinha, Campo Dourado, Castanheira, Cidade de Deus, Colônia Oliveira Machado, Compensa, Coroado, Crespo, Dom Pedro, Educandos, Grande Vitória, Japiim, João Paulo, Jorge Teixeira, Lírio do Vale, Monte das Oliveiras, Morro da LIberdade, Nova cidade, Nova Esperança, Nova Vitória, Núcleo 15 e 16, Osvaldo Frota, Ouro Verde, Parque 10, Parque das Nações, Petrópolis, Planalto, Redenção, Riacho Doce, Santa Luzia, Santo Agostinho, Santo Antônio, São Francisco, São Jorge, São José, São Lázaro, São Raimundo, Tancredo Neves, Vila da Prata, Zumbi e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – recepcionar, conferir e ser responsável pelo controle e a localização do estoque físico; realizar o controle dos materiais, bem como o armazenamento adequado; fazer a assistência entre carga e descarga de materiais; fazer o lançamento da movimentação de entrada e saída acompanhado com a Nota Fiscal.

Disponível até 4/8/2025 ou encerramento da vaga

2 vagas – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – residir nos bairros: Crespo, Centro, Cidade de Deus, Colônia Terra Nova, Max Teixeira, Gilberto Mestrinho, disponibilidade de horário e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos; fazer os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlar os estoques.

Disponível até 4/8/2025 ou encerramento da vaga

3 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – residir nos bairros: Crespo, Centro, Cidade de Deus, Colônia Terra Nova, Max Teixeira, Gilberto Mestrinho, disponibilidade de horário e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – receber pagamentos, emitir notas fiscais/recibos, atender clientes e realizar a manutenção do caixa.

Disponível até 4/8/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com venda de peças de micro–ônibus e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atender clientes presencialmente e via telefone; processar e gerenciar pedidos de clientes; processar vendas à vista ou a prazo; cadastrar clientes; promover os serviços da empresa; participar da análise de relatórios; administrar carteira de clientes; prospectar clientes; auxiliar e acompanha a execução dos serviços da empresa.

Disponível até 4/8/2025 ou encerramento da vaga

5 vagas – Assistente de Vendas – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – atendimento ao cliente, organização da área dos produtos, organização de estoque.

Disponível até 4/8/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Projetista

Escolaridade – ensino superior completo em Arquitetura ou Administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – reunir–se com engenheiros, arquiettos, clientes ou gestores, elaborar projetos em 2D e 3D, Autocad; avaliar normas técnicas e restrições de cada caso; criar protótipos virtuais ou renderizações; simular funcionamento, esforços ou montagens, quando necessário, corrigir erros ou incoerências nos projetos.

Disponível até 4/8/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar Administrativo – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino superior completo em Administração ou cursando;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática básica e ter documentação completa;

Atividades – auxiliar no processo interno administrativo.

Disponível até 4/8/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Serviços Gerais – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – auxiliar na limpeza operacional.

Disponível até 4/8/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Analista de Licitação

Escolaridade – ensino superior completo em Administração ou Economia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – acompanhar diariamente os portais de compras públicas; identificar oportunidades compatíveis com os produtos ou serviços da empresa; analisar o conteúdo dos editais; avaliar se a empresa atende as condições técnicas e jurídicas do edital; verificar documentação necessária e certidões válidas; consultar áreas técnicas, comercial e financeira para confirmar interesse.

Disponível até 4/8/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de NR 6, NR 35 e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar nas movimentações de carga e descargas operacionais.

Disponível até 4/8/2025 ou encerramento da vaga

5 vagas – Faxineiro – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar a limpeza e a conservação de ambientes, sejam eles residenciais, comerciais, industriais ou públicos.

Disponível até 4/8/2025 ou encerramento da vaga

10 vagas – Cumim

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Atendimento ao Cliente e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – fazer o primeiro atendimento ao cliente quando estes chegam nos restaurantes, bares e etc., bem como notificar o pedido e servir as refeições ou bebidas.

Disponível até 4/8/2025 ou encerramento da vaga

30 vagas – Cumim – Menor Aprendiz

Escolaridade – cursando ensino fundamental ou médio;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Atendimento ao Cliente e ter documentação completa;

Atividades – fazer o primeiro atendimento ao cliente quando estes chegam nos restaurantes, bares e etc., bem como notificar o pedido e servir as refeições ou bebidas.

Disponível até 4/8/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Topógrafo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – profissional especializado na medição e mapeamento de terrenos, utilizando técnicas e equipamentos específicos para coletar dados precisos sobre a forma e características de uma determinada área geográfica. Responsáveis por criar mapas e plantas que representam a superfície terrestre, sendo essenciais para projetos de engenharia, construção e planejamento urbano.

Disponível até 4/8/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Almoxarifado

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – receber, conferir, armazenar e distribuir materiais, além de manter o controle do estoque e realizar inventários.

Disponível até 4/8/2025 ou encerramento da vaga

5 vagas – Fiscal de Loja – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – monitorar o ambiente de uma loja para garantir a segurança, prevenir perdas e garantir o bom funcionamento do estabelecimento.

Disponível até 4/8/2025 ou encerramento da vaga

5 vagas – Auxiliar de Estoque – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – responsável por tarefas operacionais essenciais para o bom funcionamento do setor, como receber, conferir, armazenar e distribuir produtos, além de realizar contagens e registros de estoque.

Disponível até 4/8/2025 ou encerramento da vaga

5 vagas – Operador de Caixa – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – responsável pelo atendimento ao cliente, o registro de produtos e a cobrança de pagamentos, abertura e fechamento do caixa, controle de estoque e a emissão de notas fiscais.

Disponível até 4/8/2025 ou encerramento da vaga

5 vagas – Garagista – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – controlar a entrada e a saída de veículos em garagem, registrando os dados e o período de permanência de cada um deles; organizar o movimento e o estacionamento dos veículos, manobrando–os, quando necessário; zelar pela segurança dos veículos estacionados.

Disponível até 4/8/2025 ou encerramento da vaga

5 vagas – Consultor de Vendas – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – prospectar clientes para divulgação de produtos e serviços, negociar, elaborar propostas comerciais e fechar negócio.

Disponível até 4/8/2025 ou encerramento da vaga

5 vagas – Farmacêutico – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Injetáveis, Perfuração de Lóbulo e ter documentação completa;

Atividades – responsável pelo atendimento ao cliente, o registro de produtos e a cobrança de pagamentos, abertura e fechamento do caixa, controle de estoque e a emissão de notas fiscais.

Disponível até 4/8/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Operador de Munck

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”, curso de operador de Munck, NR 11, NR 12 ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – movimentar cargas volumosas e pesadas, podem, também, operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas.

Disponível até 4/8/2025 ou encerramento da vaga

35 vagas – Auxiliar de Logística

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – recebimento e conferência de produtos, organização de armazéns, apoio na expedição e transporte, e utilização de sistemas de gestão logística.

Disponível até 4/8/2025 ou encerramento da vaga

5 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – carregar e descarregar materiais, preparar misturas como argamassa e concreto, limpar e organizar o canteiro de obras e auxiliar em tarefas de escavação e nivelamento de terreno.

Disponível até 4/8/2025 ou encerramento da vaga

10 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – carregar e descarregar materiais, preparar misturas de construção, manter a limpeza e organização do canteiro, e auxiliar outros profissionais, como pedreiros, em suas tarefas.

Disponível até 4/8/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Apontador de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – apontar a produção e controlar a frequência de mão–de–obra; acompanham atividades de produção, conferem cargas e verificam documentação; preencher relatórios, guias, boletins, plano de carga e recibos; controlar a movimentação de carga e descarga nos portos, terminais portuários e embarcações.

Disponível até 4/8/2025 ou encerramento da vaga

5 vagas – Gerente de Posto de Gasolina

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência anterior em postos de combustíveis ou em liderança operacional, disponibilidade de horário e ter documentação completa;

Atividades – liderar a equipe de frentistas, distribuindo tarefas e garantindo cumprimento das metas; controlar escalas, folgas e trocas de turno; acompanhar e garantir o abastecimento seguro dos veículos; verificar a qualidade dos combustíveis e apoiar na manutenção preventiva dos equipamentos da pista; garantir a aplicação dos padrões de atendimento ao cliente e segurança; reportar ocorrências e necessidades ao gestor direto.

Disponível até 4/8/2025 ou encerramento da vaga

3 vagas – Operador de Extrusão Plana

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em limpeza de cabeçote, operação de calandra e partida de máquina; noções básicas de segurança e qualidade no processo produtivo; disponibilidade de horário e ter documentação completa;

Atividades – operar máquina de extrusão plana, monitorando todo o processo; realizar partida e parada da máquina, conforme procedimentos operacionais; atuar na limpeza e montagem do cabeçote da extrusora; ajustar e operar calandras, garantindo a espessura e acabamento do produto; realizar inspeções visuais e de qualidade do material produzido; preencher relatórios de produção e comunicar desvios ao superior imediato; zelar pela limpeza, organização e bom funcionamento do setor.

Disponível até 4/8/2025 ou encerramento da vaga

Vagas no Comércio –13

2 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar carga e descarga; organização do estoque; entrega de mercadorias.

Disponível até 4/8/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista Entregador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – cumprir plano de roteirização de entrega de produtos, garantindo a entrega no prazo com qualidade e segurança; conferir boletos e nf’s de pagamento referentes a cada pedido; preencher protocolos de entrega de mercadoria, recolher nos clientes os produtos com avarias; realizar check list diário do veículo, mantendo– os em condições adequadas de trabalho.

Disponível até 4/8/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Financeiro (Autopeças)

Escolaridade – ensino superior completo em Administração ou Contabilidade;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática avançada e ter documentação completa;

Atividades – preparar relatórios e planilhas; emitir notas fiscais; auxiliar na execução de atividades financeiras; atividades administrativas em geral.

Disponível até 4/8/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor de Autopeças

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática básica, conhecimento em autopeças e ter documentação completa;

Atividades – atendimento ao cliente; indicação e recomendação de peças adequadas; emissão de pedidos e orçamentos; organização do ambiente de trabalho.

Disponível até 4/8/2025 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em smartphones; residir na zona Norte ou leste e ter documentação completa;

Atividades – prospecção de clientes, venda de smartphones e acessórios, atendimento ao cliente, atendimento online.

Disponível até 4/8/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Ajudante de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar a movimentação de mercadorias do depósito/centro de distribuição para o veículo, participando da descarga dos produtos no local de entrega, garantindo a integridade das mercadorias, certificando–se de que a carga está devidamente arrumada e segura para o transporte, evitando danos e avarias.

Disponível até 4/8/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Gerente de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – responsável por supervisionar operações, gerenciar equipe, controlar estoque e implementar estratégias de vendas para alcançar objetivos.

Disponível até 4/8/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – registro de compras, recebimento de pagamentos, emissão de comprovantes e atendimento ao cliente.

Disponível até 4/8/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – receber pagamentos, emitir notas fiscais/recibos, atender clientes e realizar a manutenção do caixa.

Disponível até 4/8/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 107

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Várzea Grande (MT) e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 4/8/2025 ou encerramento da vaga.



25 vagas – Alimentador de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Promissão – SP e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar a indústria de abate bovino.

Disponível até 4/8/2025 ou encerramento da vaga.



10 vagas – Supervisor de Unidade de Alimentação

Escolaridade – ensino médio completo ou ensino técnico em Nutrição ou Gastronomia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência na área de cozinha industrial e documentação completa;

Atividades – supervisionar atividades da equipe de produção, acompanhando, controlando e buscando todos os recursos disponíveis e necessários para o perfeito atendimento do cliente; distribuir, supervisionar e controlar as atividades de limpeza, higienização, organização, executar pedidos de materiais, executar, controlar, pedidos de utensílios e equipamentos, monitorando a satisfação, verificando ocorrências/reclamações e sugestões, propor melhorias, visando a satisfação dos clientes, autonomia para contratar e desligar pessoal, acompanhar equipe operacional, nos aspectos comportamentais, avaliar desempenho de pessoal, conscientizar, acompanhar, dar suporte para colaboradores em todos os aspectos de desempenho no atendimento do cliente, executar eventos, utilizando todos os recursos disponíveis para satisfação dos colaboradores, agir proativamente para soluções de problemas no atendimento.

Disponível até 4/8/2025 ou encerramento da vaga.



10 vagas – Nutricionista

Escolaridade – ensino superior completo em Nutrição;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter CRN ativo, experiência em cozinha industrial, supervisão de franquias de alimentação ou restaurantes, disponibilidade de horário e ter documentação completa;

Atividades – supervisionar atividades da equipe de produção, acompanhando, controlando e buscando todos os recursos disponíveis e necessários para o perfeito atendimento do cliente; distribuir, supervisionar e controlar as atividades de limpeza, higienização, organização; executar pedidos de materiais; executar, controlar pedidos de utensílios e equipamentos; monitorando a satisfação, verificando ocorrências/reclamações e sugestões; propor melhorias, visando a satisfação dos clientes; acompanhar equipe operacional, nos aspectos comportamentais, avaliar desempenho de pessoal, levando o feedback ao superior imediato para tomada de decisão; conscientizar, acompanhar e dar suporte para colaboradores em todos os aspectos de desempenho no atendimento do cliente; executar eventos, utilizando todos os recursos disponíveis para a satisfação dos colaboradores; agir pró–ativamente para soluções de problemas no atendimento.

Disponível até 4/8/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Caldeireiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – responsável pela leitura de projetos, desenho técnico, corte, montagem e solda, inspeção de qualidade.

Disponível até 4/8/2025 ou encerramento da vaga.

Leia mais:

Sine Manaus oferta 304 vagas de emprego nesta segunda

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱