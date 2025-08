Conselho Federal de Odontologia alerta sobre riscos do morango do amor

Com a popularização do “morango do amor” nas redes sociais, o Conselho Federal de Odontologia (CFO) decidiu emitir um alerta. Dentistas de várias partes do país notaram um aumento nos casos de fraturas dentárias após o consumo desse doce.

Casquinha de caramelo representa risco

A casquinha espessa de caramelo, que envolve o brigadeiro e o morango, exige força excessiva da mordida. Ao tentar morder o doce, muitas pessoas acabam trincando dentes da frente, que não suportam esse tipo de impacto. Além disso, próteses e facetas de porcelana também se quebram com frequência.

Adoçante visual, mas nocivo na prática

Apesar de visualmente atraente, o doce representa riscos sérios. Além das fraturas, o açúcar presente favorece o surgimento de cáries, inflamações gengivais e outros problemas bucais. Quando o caramelo gruda nos dentes e permanece por muito tempo, ele aumenta ainda mais o risco.

Alternativas mais seguras

Para reduzir danos, os dentistas recomendam quebrar a casquinha com utensílios — como faca ou colher — antes de comer. Também orientam usar os dentes posteriores, mais resistentes à pressão. Ainda assim, o ideal seria evitar o consumo, especialmente entre pessoas que usam aparelhos ou próteses.

Manutenção da saúde bucal

Depois de comer o doce, é fundamental escovar os dentes e usar fio dental. Segundo o CFO, esses cuidados evitam o acúmulo de açúcar e o surgimento de placas bacterianas. Pessoas com próteses devem redobrar a atenção, já que danos nesse tipo de estrutura exigem reposição ou manutenção imediata.

