Telessaúde chega a Coari e amplia acesso à saúde no interior do AM

Coari (AM) – A Telessaúde expande sua atuação no interior do Amazonas, com a inauguração de novas salas em Coari (a 363 quilômetros de Manaus). A iniciativa fortalece o acesso da população a consultas e diagnósticos especializados, utilizando a tecnologia para superar as barreiras geográficas. Coari agora integra a lista de 27 municípios, além de Manaus, que contam com estruturas físicas do programa Saúde AM Digital.

Expansão Tecnológica na Saúde

As duas novas salas de Telessaúde em Coari foram inauguradas neste domingo (03/08), durante as comemorações pelos 93 anos do município. Elas funcionam na Unidade Básica de Saúde (UBS) e no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Enedino Monteiro, no bairro Pera 1. Ambas as unidades passaram por reformas e foram reinauguradas na mesma data.

O governador Wilson Lima destacou a importância da iniciativa.

“Levamos a Telessaúde para todo o estado, diminuindo o tempo de espera para que o paciente possa receber essa consulta. Estamos trazendo a telessala para orientar os pacientes a como utilizar esse aplicativo e receber esse atendimento aqui. Também montamos um telediagnóstico em que os laudos são emitidos em 10 minutos, assinados pelo médico”, afirmou.

Benefícios e Especialidades

As salas foram equipadas com sistema de videoconferência, aparelho de eletrocardiograma, internet dedicada e plataforma de prontuário eletrônico. Essa infraestrutura permite atendimentos em 12 especialidades médicas, incluindo cardiologia, psiquiatria, neurologia, endocrinologia, ginecologia e dermatologia, com profissionais baseados em Manaus. A expectativa é que a estrutura beneficie cerca de 70 mil moradores de Coari.

Em Codajás, onde o serviço foi inaugurado no sábado (02/08), duas salas foram entregues, alcançando aproximadamente 28 mil pessoas. As unidades operam na UBS Arlete Ferreira, também com infraestrutura moderna e equipe de apoio local.

Resultados Iniciais e Metas

O programa Telessaúde consolida-se como uma das frentes de regionalização do SUS no Amazonas. A meta do Governo do Estado é estender o serviço a todos os 62 municípios com estruturas físicas até o fim de 2025, buscando promover o acesso à saúde e superar as distâncias geográficas com o apoio da tecnologia.

Além das consultas com especialistas, os atendimentos incluem telediagnóstico por eletrocardiograma, com laudos emitidos em até 10 minutos.

Os agendamentos são feitos pelo aplicativo Saúde AM Digital, que também oferece acesso a receitas, laudos, histórico clínico e acompanhamento médico. Um canal de atendimento automatizado via WhatsApp também está disponível no número (92) 3190-1504.

A Voz do Paciente

A vendedora Maria de Fátima da Silva, de 58 anos, uma das primeiras pacientes atendidas na unidade de Coari, compartilhou sua experiência.

“Eu não tinha tido um atendimento assim. Já perdi consulta, já fui para Manaus várias vezes. Agora foi tudo rápido. Fiz minha consulta aqui mesmo e o médico me ajudou com o laudo. Isso vai me ajudar até na aposentadoria. A Telessaúde é muito boa, pode confiar”, relatou.

A inauguração das salas de Telessaúde integrou uma série de entregas realizadas durante a programação oficial do aniversário de Coari, que também incluiu a reinauguração do Ginásio Poliesportivo Pedro Padilha.

