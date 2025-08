Pilotos sofrem acidente durante apresentação no globo da morte 

Motociclistas colidem durante apresentação em Itapissuma; um deles foi levado ao hospital com ferimento leve e recebeu alta no mesmo dia

Um acidente durante a apresentação do “globo da morte” causou susto no público que assistia ao espetáculo do Circo do Palhaço Futuca, em Itapissuma, na Região Metropolitana do Recife, na noite do último sábado (2). Dois motociclistas colidiram durante o número, mas, segundo o administrador do circo, Daniel Henrique Fernandes Lobo – conhecido como Palhaço Futuca – os dois não se feriram gravemente.

“Está tudo bem com eles. Assim que caíram, se levantaram e se cumprimentaram”, relatou Daniel ao Diario de Pernambuco.

Um dos pilotos, conhecido como globista, chegou a ser atendido por uma equipe do Samu e foi levado imobilizado em uma maca até uma unidade de saúde. De acordo com Daniel, ele sofreu apenas um corte no dedo e recebeu alta médica no mesmo dia.

Falha

Ainda segundo o administrador do circo, o acidente foi causado por uma falha humana. Os motociclistas acabaram colidindo de frente.

“Foi um erro de cálculo. Eles já são experientes, trabalham há anos com isso no circo. Talvez, por tanta confiança mútua e pela rotina, acabaram se aproximando demais, talvez até brincando”, avaliou.

