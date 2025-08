Marinha salva adolescentes Indígenas atingidos por descarga elétrica no AM

As vítimas realizavam reparo na rede elétrica de uma comunidade próxima quando foram atingidas por uma descarga elétrica. Além de dois adolescentes feridos, uma terceira vítima morreu no local

Benjamin Constant (AM) – A Marinha do Brasil (MB), por meio da equipe de saúde do Navio de Assistência Hospitalar (NAsH) “Oswaldo Cruz”, prestou socorro imediato a dois adolescentes indígenas que sofreram uma descarga elétrica na comunidade Feijoal, em Benjamin Constant, no último sábado (2), no interior do Amazonas. O acidente resultou na morte de uma terceira vítima no local.

O atendimento rápido e coordenado, de acordo com a assessoria, foram fundamentais para a estabilização e remoção dos jovens, transportados para um hospital especializado.

A equipe do NAsH já se preparava para deixar a comunidade após uma série de atendimentos básicos, parte das Ações de Assistência Hospitalar (ASSHOP), quando acionada para a ocorrência. Conforme relatou a Vice-Diretora da Policlínica Naval de Manaus, Capitão de Fragata (Médica) Vivian Scofano, os militares agiram com celeridade para estabilizar os pacientes.

“Nós mobilizamos os médicos, a farmacêutica e técnicos de enfermagem para fazer os cuidados iniciais dos dois pacientes. Administramos medicação analgésica, soro, curativo e imobilização do membro superior de um dos meninos, que sofreu fratura. Ambos foram estabilizados e removidos para um hospital”, explicou.

Resgate Imediato: Ação Coordenada

O acidente ocorreu enquanto as vítimas realizavam reparos na rede elétrica de uma comunidade próxima, um trabalho informal e muitas vezes perigoso que é comum em áreas carentes de infraestrutura adequada. A descarga elétrica fulminante atingiu os jovens, causando ferimentos graves e, no caso de um terceiro adolescente, o óbito imediato.

A logística para o transporte dos feridos é um desafio significativo em regiões de difícil acesso como o Alto Solimões. Por isso, a coordenação da Marinha foi fundamental. A Capitão Vivian Scofano ressaltou a importância dessa articulação.

“Eu não consigo imaginar um atendimento caso não estivéssemos aqui. Eles iriam ter o atendimento, mas essa coordenação com o Hospital de Tabatinga por parte da Marinha foi fundamental”, destacou.

Logística e articulação

Após a estabilização dos feridos a equipe da Marinha entrou em contato com a direção do Hospital de Guarnição de Tabatinga, do Exército Brasileiro (EB) e os adolescentes foram transportados em uma lancha ambulância por cerca de uma hora até a cidade, onde uma ambulância do Exército já aguardava para a remoção até o hospital. A colaboração entre as Forças Armadas assegurou que não houvesse interrupção na cadeia de atendimento, minimizando os riscos durante o trajeto. Os jovens seguem internados

Navio de Assistência Hospitalar

O Navio de Assistência Hospitalar (NAsH) “Oswaldo Cruz” atua de forma rotineira na região, realizando as Ações de Assistência Hospitalar (ASSHOP). Assim, ele leva serviços básicos de saúde, como consultas médicas, odontológicas, exames laboratoriais e a distribuição de medicamentos.

A presença desses navios em áreas remotas é fundamental para suprir a carência de serviços de saúde. Além disso, essa atuação reforça o papel essencial da Marinha do Brasil na assistência humanitária e na proteção das comunidades ribeirinhas e indígenas.

