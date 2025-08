Colisão entre veículos mata 8 pessoas na BR-146

Um grave acidente envolvendo dois carros, uma motocicleta e uma van resultou em oito mortes e duas pessoas feridas na BR-146, em Guaxupé, no Sul de Minas Gerais. A colisão aconteceu na noite de domingo (3), conforme informações do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG).

De acordo com os bombeiros, um dos carros de passeio, com cinco ocupantes, seguia em direção a Guaxupé quando colidiu de frente com uma moto que vinha no sentido oposto, em direção a Muzambinho. O impacto da batida fez com que o carro perdesse o controle e atingisse outro veículo, um Fiat Palio Weekend, com duas pessoas a bordo.

Enquanto equipes de resgate atendiam a ocorrência, uma van que trafegava pela rodovia acabou colidindo com um dos veículos já envolvidos no acidente. Com isso, duas pessoas que prestavam socorro foram atingidas. Ambas foram levadas para atendimento médico.

Vítimas

O Corpo de Bombeiros confirmou a morte dos dois ocupantes da motocicleta, dois do Palio e quatro pessoas que estavam no primeiro carro envolvido. Uma criança de 12 anos, também passageira desse veículo, foi resgatada das ferragens com vida e consciente, sendo levada pelo SAMU à Santa Casa de Guaxupé.

A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal atuaram no controle do tráfego, enquanto a concessionária EPR, responsável pela rodovia, cuidou da sinalização e limpeza do local.

As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

(*) Com informações do Metrópoles

