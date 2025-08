Operação prende suspeitos de tráfico de drogas entre Peru e Amazonas

Três mandados de prisão preventiva e dois de busca e apreensão foram cumpridos nesta segunda-feira (4) pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (FICCO-AM) nas cidades de Manaus (AM) e Boa Vista (RR).

As ordens foram expedidas pela Justiça Federal do Amazonas e são resultado das investigações iniciadas após a prisão em flagrante de um piloto de helicóptero, em 5 de março de 2025, no município de Careiro (AM).

Na ocasião, foram apreendidos 264 quilos de entorpecentes de origem peruana e armamento de uso restrito.

Tráfico do Peru para o Amazonas

Segundo a FICCO-AM, os suspeitos fazem parte de uma rede de tráfico internacional. A droga saía do Peru e era distribuída em Manaus. O grupo envolvia organizações criminosas transnacionais e facções brasileiras com atuação na Amazônia.

As informações que levaram ao cumprimento dos mandados foram obtidas com apoio da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (SEAI).

Integração das forças de segurança

A operação faz parte de uma ação conjunta da FICCO-AM, composta por:

Polícia Federal

Polícia Rodoviária Federal

Polícia Civil do Amazonas

Polícia Militar do Amazonas

Secretaria de Estado de Segurança Pública

Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência

Secretaria de Administração Penitenciária

Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social

A FICCO-AM reforçou seu compromisso no combate ao crime organizado e à criminalidade violenta na região amazônica.

(*) Com informações da assessoria

