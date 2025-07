Peruano e três colombianos são presos com 1,5 tonelada de drogas no rio Solimões

Polícia flagrou grupo com cocaína e skunk durante operação no rio Solimões, próximo a Manacapuru.

A Polícia Civil do Amazonas prendeu em flagrante quatro estrangeiros — um peruano e três colombianos — durante uma operação contra o tráfico internacional de drogas no rio Solimões, nas proximidades de Manacapuru (a 68 km de Manaus). A ação ocorreu neste fim de semana e foi divulgada nesta segunda-feira (28).

Com os suspeitos, os policiais apreenderam 1,5 tonelada de entorpecentes, avaliada em cerca de R$ 50 milhões. Ao todo, foram encontrados mil tabletes de drogas, sendo 591 de cocaína e o restante de maconha do tipo skunk.

A operação foi conduzida pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM) e da Delegacia Fluvial (Deflu). As investigações apontam que os criminosos usavam rotas fluviais no Amazonas para transportar a droga, que tinha como destino outros estados e países.

Segundo a Polícia Civil, a ação faz parte de um trabalho contínuo para combater o uso do estado como corredor do tráfico internacional. A operação segue em andamento para identificar outros envolvidos na logística criminosa.

Leia mais

Dupla é presa em flagrante com 52 kg de drogas no AM

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱