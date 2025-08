David Reis falta à reabertura da CMM e repete histórico de ausências

Apesar da ausência, Reis afirmou nas redes sociais que retornou do recesso com “foco total” no semestre

Manaus (AM) – O retorno das atividades legislativas na Câmara Municipal de Manaus (CMM), nesta segunda-feira (5), começou sem a presença do presidente da Casa, vereador David Reis (Avante). A sessão ordinária foi conduzida pelo vereador Eduardo Assis (Avante), que assumiu a presidência interinamente.

Também ausente esteve o vice-presidente da Câmara, vereador Jander Lobato (PSD). A ausência dos dois principais membros da mesa diretora chamou atenção no primeiro dia de trabalhos após o recesso parlamentar, reforçando o clima de distanciamento da cúpula do Legislativo municipal.

Nenhuma justificativa oficial foi apresentada durante a sessão para explicar as ausências. David Reis, inclusive, figura entre os parlamentares com mais faltas no primeiro semestre deste ano.

Apesar de não comparecer ao plenário, o vereador publicou um vídeo nas redes sociais comentando a reabertura dos trabalhos legislativos. Na gravação, afirma que “o presidente retorna do recesso parlamentar com foco total em modernizar a Câmara” — declaração que soou contraditória diante da sua ausência física no local.

Histórico de faltas

Essa não é a primeira vez que Reis se ausenta da abertura dos trabalhos. Em fevereiro, quando o Legislativo deu início ao ano parlamentar, o presidente também não compareceu, episódio que gerou repercussão negativa na imprensa local.

‘Sessão relâmpago’

Com pouco mais de quatro minutos de duração, a sessão ordinária do dia de julho, foi suficiente para a Câmara Municipal de Manaus (CMM) oficializar o início do recesso parlamentar.

Sem discursos, debates ou deliberações, os vereadores encerraram a sessão de forma simbólica, enquanto David Reis (Avante) se manteve ausente do plenário. A condução ficou a cargo do vice-presidente, vereador Jander Lobato (PSD).

Durante o mandato anterior, o parlamentar já havia se destacado por liderar o ranking de faltas na CMM, consolidando um histórico de ausência nos momentos mais simbólicos da Casa.

A recorrência das ausências em sessões importantes reacende críticas sobre o comprometimento do vereador com a função pública e o papel institucional que exerce na presidência do Legislativo.

