Praça de alimentação da Manaus Moderna será entregue em agosto

Nesta segunda-feira (4), o prefeito David Almeida visitou a construção da nova praça de alimentação da feira da Manaus Moderna, no Centro de Manaus. Além disso, ele esteve acompanhado do vice-prefeito Renato Junior e conferiu a reta final dos trabalhos, que devem ser concluídos até o fim de agosto.

Esse projeto integra o plano de modernização das feiras da cidade. Por isso, o espaço vai oferecer 24 boxes com revestimento em cerâmica, cobertura metálica, pias e toda a infraestrutura necessária. Assim, feirantes e clientes terão mais conforto e segurança.

Mais espaço e dignidade para os feirantes

David Almeida destacou que a nova estrutura vai garantir condições melhores para o trabalho dos permissionários. “Vamos entregar boxes maiores e mais dignos. Queremos que eles tenham um local com qualidade para exercer suas atividades. A previsão é concluir até o Dia do Feirante, ainda em agosto”, afirmou.

Além disso, Renato Junior ressaltou a transformação significativa. “Antes, os feirantes trabalhavam em um espaço pequeno e insalubre. Agora, terão um local três a quatro vezes maior, com mesas e espaço para acomodar os clientes com conforto”, disse.

Humanização e segurança

Além da estrutura física, o secretário Wanderson Costa, da Semacc, ressaltou o impacto positivo para a vida dos feirantes. “Esse projeto traz segurança, limpeza, ventilação e, sobretudo, humanização. É a chance de transformar a rotina dos trabalhadores que antes enfrentavam condições difíceis”, afirmou.

O presidente da Comissão Gestora dos feirantes, Railson Silva, agradeceu a iniciativa. “Nunca tivemos uma gestão que cuidasse tão bem da nossa categoria. Só temos a agradecer pelo olhar e atenção dedicados a nós”, afirmou.

Feira estratégica para Manaus

Por fim, a feira da Manaus Moderna desempenha papel fundamental no abastecimento da cidade. Diariamente, ela recebe mercadorias do interior do Amazonas, que abastecem mercados, hospitais, restaurantes e outras feiras, reforçando sua importância para toda a capital.

