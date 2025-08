Nikolas defende Bolsonaro e chama prisão de ‘várzea’

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) se manifestou contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que decretou, nesta segunda-feira (4/8), a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL). A medida foi motivada pela veiculação de vídeos do ex-presidente em perfis administrados por seus filhos.

Nas redes sociais, Nikolas ironizou os fundamentos da decisão judicial:

“Prisão domiciliar decretada de Jair Bolsonaro por Moraes. Motivo: Corrupção? Rachadinha? Desvio de bilhões? Roubou o INSS? Não. Seus filhos postaram conteúdo dele nas redes sociais. Que várzea!!”, declarou o parlamentar.

Antes dessa nova ordem, Bolsonaro já cumpria medidas cautelares como uso de tornozeleira eletrônica, proibição de sair após as 19h nos dias úteis e recolhimento integral nos fins de semana.

No domingo (3), o ex-presidente participou por videoconferência de atos organizados por apoiadores. As imagens foram publicadas por seus filhos, o que foi interpretado por Moraes como descumprimento das restrições impostas anteriormente.

Segundo o ministro, a nova decisão busca evitar a “reiteração delitiva” de Bolsonaro, que é investigado por envolvimento em articulações contra o resultado das eleições de 2022 e por possível financiamento da estadia do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos.

Moraes também ressaltou que o ex-presidente está proibido de receber visitas, exceto de seus advogados, e não pode usar celulares, nem mesmo de terceiros.

