IPVA atrasado no AM pode ser pago sem juros e em até 12x; veja como aderir

Programa do governo do Amazonas oferece até 100% de desconto em multas, isenção de juros e parcelamento digital para quitar IPVA atrasado.

Contribuintes com IPVA atrasado no Amazonas já podem negociar os débitos com isenção total de juros, até 100% de desconto em multas e parcelamento em até 12 vezes. As condições fazem parte do Regulariza Amazonas, programa lançado pelo governador Wilson Lima nesta segunda-feira (4), em Manaus.

Executado pela Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM), o programa oferece uma ferramenta digital de transação tributária, com foco em pessoas físicas e empresas com débitos inscritos na dívida ativa até o ano de 2023.

“Nosso objetivo é permitir que o pequeno e médio empreendedor regularize sua situação, consiga certidão negativa e continue ampliando seus negócios. Isso gera emprego, renda e mais impostos para o Estado e para as prefeituras”, disse o governador Wilson Lima.

O que o programa oferece:

Isenção total de juros sobre o valor da dívida;

sobre o valor da dívida; Desconto de até 100% em multas ;

; Parcelamento em até 12 vezes , com correção apenas pela inflação (IPCA);

, com correção apenas pela inflação (IPCA); Adesão 100% digital , no site: regularizaam.pge.am.gov.br;

, no site: regularizaam.pge.am.gov.br; Prazo de adesão: dois meses, a partir da publicação do edital.

A maior parte das dívidas inscritas na dívida ativa do Amazonas está relacionada ao IPVA. Por isso, o edital prioriza esse tributo, mas o programa também contempla outros débitos com o Estado.

Quem pode participar:

Pessoas físicas com dívidas de menor valor ;

; Pequenas e médias empresas ;

; Grandes empresas, com débitos acima de R$ 3 milhões, podem negociar presencialmente na sede da PGE-AM, com condições personalizadas.

“É uma medida que foca nos empresários de menor porte e traz o benefício de parcelamento expressivo e intenso”, destacou o presidente da Fecomércio, Aderson Frota.

“A tecnologia permite oferecer condições mais favoráveis, como a isenção de juros e negociação de multas. Isso garante cidadania e segurança ao contribuinte”, completou o presidente da CDL Manaus, Ralph Assayag.

O governo estima que mais de 221 mil contribuintes possam ser beneficiados e que a medida recupere até R$ 50 milhões para os cofres públicos — sem aumento de impostos, segundo a Secretaria da Fazenda (Sefaz-AM).

