Divulgada lista de selecionados do Empretec

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), divulga nesta quinta-feira, 7 de agosto, a lista final dos candidatos selecionados para a turma 328 do Empretec.

Considerado um dos cursos de empreendedorismo mais reconhecidos no Brasil e no mundo, o Empretec é voltado ao desenvolvimento de habilidades práticas para empreendedores.

As aulas da nova turma ocorrerão entre os dias 11 e 16 de agosto, das 8h às 12h e das 14h às 18h, na sede do Sebrae Amazonas, localizada na avenida Leonardo Malcher, nº 924, bairro Centro, zona Sul de Manaus.

Ao mesmo tempo, a prefeitura mantém abertas as inscrições para a próxima edição do curso, prevista para ocorrer entre os dias 25 e 30 de agosto, também na sede do Sebrae. Os interessados em participar devem se inscrever até as 12h do dia 11 de agosto, por meio do formulário online disponível no link: https://forms.gle/Sj3DJwyfWFmGHh3q8.

Realizado em parceria com o Sebrae Amazonas, o seminário oferece mais de 20 vagas para empreendedores formais e informais que desejam aprimorar competências como liderança, gestão de negócios, identificação de oportunidades e tomada de decisões estratégicas.

Desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Empretec está presente em mais de 40 países e tem carga horária de 60 horas. O conteúdo é intensivo e prático, com foco em estimular os dez principais comportamentos de empreendedores de sucesso.

Confira a lista completa dos selecionados:

ALTEMIR VIANA ANA MACEDO DA SILVA ANGELA FARIAS RODRIGUES CARMI GOMES SANTANA PEREIRA DAYANA CRISTINA VIANA DE SOUZA EWERTON DE OLIVEIRA MONTEIRO GILBER MEDEIROS VALADARES HABIB STEPHANNE ASSAFH MOUTBATEN WINDSOR SEIXAS HAFID HELINE CRISTINA NASCIMENTO DE CAMPOS HUDSON CUNHA DE OLIVEIRA ISAQUE FERREIRA DA SILVA JANDERSON LIMA DE ALMEIDA JEAN ITALLO COLARES DE ALMEIDA KAROLINE DA COSTA MOUMEH MAÍRA GONÇALVES LEMOS MARCIO PEREIRA DA COSTA MÁRIO VICTOR PINTO NORMANDO MARISLANE PERPÉTUA GOMES DE BRITO MELRIENE SOUZA DOS SANTOS OMAR CASTRO DE ARRUDA PATRÍCIA RODRIGUES LIMA DE OLIVEIRA RALINE ARIANA NASCIMENTO SAMPAIO RAYANNA SIMÕES E SOUZA SILVANA CONCEIÇÃO DOS SANTOS COLARES SORAYA CARVALHO DOS SANTOS STEFANIA DA ROGONA VALE DE FREITAS VANESSA RAMOS CARDOSO

