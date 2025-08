Homem é preso suspeito de roubos e ameaças no Centro de Manaus

Manaus (AM) – Um homem foi preso, nesta terça-feira (5), suspeito de praticar roubos e ameaçar pedestres no Centro de Manaus. A prisão foi realizada pela Guarda Municipal durante patrulhamento de rotina na rua Barroso, nas proximidades da Caixa Econômica.

Populares abordaram a equipe para relatar a presença do suspeito, que estaria portando uma faca e cometendo assaltos na região. Com base nas informações, os agentes iniciaram buscas na área e localizaram o homem.

Durante a abordagem, os guardas apreenderam um simulacro de arma de fogo, uma faca e um celular, que teria sido roubado de uma das vítimas. O suspeito foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde passou pelos procedimentos legais.

A ação reforça o trabalho integrado da Prefeitura de Manaus no apoio às forças de segurança, com foco na proteção da população e no combate à criminalidade nas áreas centrais da capital.

