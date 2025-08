Vídeos mostram que incêndio em fábrica segue fora de controle em Manaus

Manaus (AM) – Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que o incêndio na fábrica da EFFA Motors, localizada no Distrito Industrial II, zona Leste de Manaus, ainda não foi controlado. As imagens revelam chamas muito altas e intensa movimentação no local, onde o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) atua incansavelmente no combate ao fogo.

Segundo o CBMAM, o incêndio — que já dura mais de cinco horas — está confinado, ou seja, não há risco de propagação para outras edificações. No entanto, o foco principal ainda não foi totalmente contido, exigindo grande esforço das equipes envolvidas.

🚨 🔥O incêndio na fábrica segue em fase de combate e, apesar de confinado, ainda não foi controlado.



A coronel do CBMAM informou que as causas ainda são desconhecidas e só serão investigadas após o controle total das chamas. pic.twitter.com/VANBUjcYlb — Portal Em Tempo (@portalemtempo) August 5, 2025

Ao todo, 93 bombeiros e 24 viaturas estão mobilizados na operação, incluindo caminhões-pipa, picapes e ambulâncias. O combate às chamas é realizado com água e LGE (líquido gerador de espuma), substância indicada para incêndios com materiais altamente inflamáveis.

As chamas começaram na manhã desta terça-feira (5) e se alastraram rapidamente pelo galpão da empresa. Ainda não há informações sobre feridos ou as causas do incêndio.

🔥 20 horas em Manaus e o fogo segue na AFFA Motors pic.twitter.com/1iTPNg1d6g — Portal Em Tempo (@portalemtempo) August 6, 2025

