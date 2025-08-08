Saúde

Atendimento gratuito acontece de 8 a 13 de agosto no SESC de Manacapuru, com mais de 300 exames disponíveis.

A Carreta da Saúde do Governo do Amazonas está em Manacapuru, a 68 quilômetros de Manaus, oferecendo exames gratuitos de mamografia e ultrassonografia. O atendimento começa nesta sexta-feira (8) e vai até quarta-feira (13), no estacionamento do Serviço Social do Comércio (SESC), na rua Waldemar Ventura, bairro São José.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), serão disponibilizados mais de 300 exames de imagem, incluindo mamografias e ultrassonografias de abdômen total, superior, aparelho urinário, tireoide, transvaginal, obstétrica, pélvica e próstata via abdominal. Os atendimentos ocorrem das 8h às 12h e das 13h às 17h, para adultos com encaminhamento médico emitido pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.

Em julho, Manacapuru também recebeu a Carreta da Tomografia, que apoiou o Hospital Geral da cidade com exames 24 horas.

A secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, destaca que as carretas são essenciais para ampliar o acesso ao diagnóstico precoce. Segundo ela, a atuação desses equipamentos já zerou a fila de mamografias no sistema estadual de regulação.

O Governo do Amazonas mantém três carretas em operação: uma para tomografia e duas para mamografia e ultrassonografia. Desde 2023, as carretas já realizaram mais de 70 mil atendimentos em municípios como Cacau Pirêra, Iranduba, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Itacoatiara e Parintins, além dos bairros de Manaus.

