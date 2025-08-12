Limpeza

Prefeitura lança Depósito Verde e Disk Semulsp para incentivar a reciclagem e melhorar a limpeza urbana

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult) e da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), reforça o combate ao descarte irregular com novas tecnologias. Entre as ações estão o lançamento do Disk Semulsp, a instalação de caixas coletoras e os testes do “Depósito Verde” — uma máquina de coleta seletiva criada na Amazônia para incentivar o descarte correto de materiais recicláveis.

O prefeito David Almeida destaca a importância do envolvimento da população para o sucesso da iniciativa. “Uma cidade consciente depende da contribuição de todos. Estamos unindo tecnologia, inovação e educação ambiental para acabar com as lixeiras viciadas em Manaus”, afirma.

O “Depósito Verde” está em fase de testes e vai oferecer incentivos aos usuários, como créditos que podem ser trocados por produtos ou descontos. Além disso, o equipamento ajuda a identificar empresas cujos produtos geram maior impacto ambiental, auxiliando na implementação de políticas de logística reversa.

O Disk Semulsp funciona com quatro números de WhatsApp para denúncias e solicitações de limpeza. O atendimento ocorre de segunda a sexta, das 7h às 16h, e integra o planejamento diário da Semulsp.

Até o momento, 168 caixas coletoras já foram instaladas pela Semulsp, com previsão de 135 unidades adicionais. A meta é alcançar 2 mil caixas espalhadas por toda a cidade, especialmente em pontos críticos mapeados pela secretaria.

O prefeito reforça que o “Depósito Verde” será lançado oficialmente durante o festival #SouManaus Passo a Paço 2025, ampliando o alcance da iniciativa. “Essa ferramenta contribui para dez Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, unindo tecnologia, educação e ação prática para uma Manaus mais limpa e sustentável”, conclui.

Essas ações fazem parte do compromisso da gestão municipal em promover a limpeza urbana, proteger o meio ambiente e melhorar a qualidade de vida dos manauaras, complementando as ecobarreiras já instaladas nos igarapés da cidade.

