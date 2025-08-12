Tragédia

Uma explosão na empresa Enaex Brasil, especializada em materiais explosivos e localizada em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, deixou mortos e desaparecidos na manhã desta terça-feira (12). A informação foi confirmada por volta das 9h pelo secretário de Segurança Pública do Paraná, Coronel Hudson.

Até o momento, as autoridades não divulgaram o número exato de vítimas fatais. Oito pessoas seguem desaparecidas. O incidente aconteceu por volta das 5h50.

Moradores da região relataram ter ouvido um forte estrondo, que foi registrado por câmeras de segurança de residências próximas. A explosão causou danos estruturais em imóveis, estabelecimentos comerciais e empresas nos arredores.

Desaparecidos

Segundo o Coronel Hudson, a área foi isolada e as equipes de resgate trabalham na busca por sobreviventes. “O número de funcionários era oito e a área está isolada. Estamos buscando sobreviventes”, declarou.

A Enaex opera em regime contínuo, 24 horas por dia, e havia funcionários na planta no momento da explosão. Até a publicação desta matéria, as causas do acidente ainda não foram esclarecidas.

De acordo com a capitã Luisiana, a estrutura atingida possui cerca de 25 metros quadrados e funcionava como área de armazenamento de explosivos. Pequenos focos de incêndio surgiram após a explosão, mas foram rapidamente controlados.

A fumaça gerada pôde ser vista a quilômetros de distância. Equipes do Corpo de Bombeiros, socorristas e policiais estão no local prestando atendimento.

A Enaex informou à RPC, afiliada da TV Globo, que está investigando as causas do ocorrido e evacuou a unidade como medida de segurança.

A força da explosão foi percebida em cidades vizinhas, como Piraquara, Colombo e Campina Grande do Sul.

(*) Com informações do g1

