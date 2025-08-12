Operação Ícaro

Operação Ícaro do Ministério Público de SP mira esquema de corrupção envolvendo empresários e auditores fiscais estaduais

O fundador da rede de farmácias Ultrafarma, Sidney Oliveira, foi preso na manhã desta terça-feira (12) durante uma operação do Ministério Público de São Paulo (MPSP) que investiga um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.

Na mesma ação, também foi detido Mario Otávio Gomes, diretor estatutário da rede varejista Fast Shop. Um auditor fiscal suspeito de receber propina para beneficiar empresas também foi preso.

Batizada de Operação Ícaro, a ação foi deflagrada pelo GEDEC (Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos) com apoio da Polícia Militar. A investigação aponta a existência de um grupo criminoso que favorecia empresas do setor varejista em troca de pagamentos ilegais.

Foram expedidos três mandados de prisão temporária, incluindo o de um auditor fiscal considerado o principal articulador do esquema. Os outros dois alvos são os empresários Sidney Oliveira e Mario Otávio Gomes, cujas empresas teriam sido beneficiadas com decisões fiscais irregulares.

Além das prisões, os agentes também cumprem mandados de busca e apreensão em residências dos envolvidos e nas sedes das empresas investigadas.

Investigação

Segundo o Ministério Público, o auditor manipulava processos administrativos para facilitar a quitação de débitos tributários de empresas. Em troca, recebia mensalmente propinas por meio de uma empresa registrada em nome da mãe. O valor total recebido em propinas pode ultrapassar R$ 1 bilhão, segundo os investigadores.

Os suspeitos poderão ser responsabilizados por corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As investigações seguem em andamento.

(*) Com informações da CNN Brasil

